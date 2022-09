Una mesera de Estados Unidos utilizó sus redes sociales para arremeter contra un cliente que le dejó una propina de 10 dólares a pesar de haber elogiado su servicio. Emma, quien se identifica como @iheartveggiecorndogs en TikTok, se desahogó publicando un video en el que compartió detalles del episodio.

Según la joven, el comensal la felicitó por su desempeño a la hora de atenderlo. Tras ello, dejó una propina de 10 dólares por un consumo de 100.

“Solo quiero que todos sepan que si das una propina del 10 por ciento, pero antes de dar una propina del 10 por ciento, dices: ‘Dios mío, muchas gracias, todo fue genial, lo pasamos muy bien, me hiciste sentir genial’, y me llenas de elogios, ¿y luego me das una propina del 10%? Eso es tan grosero”, dijo Emma.

“Preferiría que te levantaras de tu mesa y me golpearas en la boca y me dijeras: ‘Eres feo, eres estúpido, este fue el peor servicio que he tenido’, y luego me dejes $10 de 100″, continuó.

“Preferiría mucho eso y lo respetaría porque me miraste a los ojos como una persona, y me enfrentaste. Pero no, si me dices activamente ‘hiciste un gran trabajo’, y luego me das una propina del 10 por ciento, quiero pelear contigo”, agregó la trabajadora, cuya publicación se volvió viral en TikTok.

Como era de esperarse, el clip generó opiniones divididas entre los usuarios, aunque la gran mayoría le expresó su apoyo a la trabajadora.

“Menos del 20 por ciento es inaceptable en 2022. Respete a sus trabajadores de servicio”; “El buen y viejo consejo verbal”; “Y ese 10 por ciento se divide entre el bar y el ayudante de camarero y, a veces, el anfitrión… sí, gracias también ganamos 2,65 por hora”, escribieron las personas.

Cuánta propina debe recibir un mozo en Estados Unidos

En Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

A pesar de que el salario mínimo en efectivo y la tasa de salario combinado varían de un estado a otro, se suele acostumbrar que las propinas se dividan entre todo el personal de un restaurante.

La cantidad de propina que los clientes deben dejar depende de si el personal les brindó una buena experiencia.

Por un buen servicio, la empresa de servicios financieros Bankrate recomienda que los clientes dejen entre el 15 y el 20 por ciento de su factura. En general, si un mesero recibe menos del 20 por ciento de propina, puede pensar que hizo un mal trabajo.