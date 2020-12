Un video viral de YouTube muestra cómo una mesera de una conocida cadena de restaurantes de Estados Unidos renunció en el acto frustrada por la actitud de dos comensales que, aludiendo “excepciones religiosas” inexactas para no cumplir con el requerimiento de uso obligatorio de mascarillas , se grabaron a sí mismos rehusándose a ponérselas al interior del establecimiento pese a los reiterados pedidos de la trabajadora.

En las imágenes, registradas por un teléfono celular y publicadas originalmente en Reddit, se observa a una camarera de Denny’s diciéndole a viva voz a su supervisor que dimitía antes de retirarse del local mientras los dos sujetos citaban el “Acta de Derechos Civiles de 1964” como una de las razones porque la que no estaban obligados a colocarse los tapabocas para evitar la propagación de Covid-19, reportó Newsweek.

“¿Saben qué? Renuncio a este j*dido lugar. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? No pienso seguir tolerando más esta m*erda. Esta gente no usa mascarilla , estoy enferma de sentirme así”, dijo, arrojando los menús del establecimiento a un costado y corriendo en busca de sus cosas en respuesta a las acusaciones de “discriminación” que esbozaban los individuos contra ella al no dejarlos ingresar si no llevaban puesto barbijos.

Alertado por el bullicio, el supervisor sale de la trastienda y les dice que por una orden del gobernador de Illinois los negocios se reservan el derecho de brindar servicio a las personas que no usen mascarillas , mostrándole los numerosos anuncios de salubridad pública pegados en la entrada principal del restaurante. “Señor, no estamos enfermos”, le dijo uno de ellos, pero siguió sin permitirles el ingreso. “Entonces acaba de perder clientes”, agregó.

Si bien el video viral grabado por estas dos personas sin mascarillas tiene como fecha el mes de septiembre, recién fue publicado en redes sociales esta semana. Consultado al respecto, un vocero de la cadena de restaurantes Denny’s habló con el portal Granthshala News y señaló que están al tanto de la situación en su local de Illinois, añadiendo que continuarán siguiendo el protocolo de seguridad para prevenir el Covid-19.

