Aunque no es obligatorio, en algunos países de América Latina es común dejarle propia a los meseros tras pagar la cuenta; como por ejemplo en México, donde la usuaria @daniaasataray respondió la pregunta que muchas personas se hacen en las redes sociales: ¿Cuánto pueden ganar los camareros luego de su jornada laboral?

Mediante la plataforma de TikTok, la internauta en cuestión se viralizó al mostrar la cantidad de dinero que recibe diariamente por las propinas. Su relató quedó inmortalizado en cuatro videos que ya acumulan millones de visitas.

Si bien no especificó en que restaurante labora, la joven @daniaasataray indicó que ganó 647 pesos (32 dólares) antes del fin de semana, mientras que un sábado juntó 638 pesos (30 dólares), según informó Milenio.

Polémica en redes

La trabajadora mexicana también compartió las fotografías de los recibos. En una cuenta de 94 pesos (4 dólares), le dejaron de propina 16 pesos (1 dólar); pero, de una orden de 291 pesos (14 dólares) tan solo recibió 10 pesos (menos de 1 dólar).

De inmediato, las grabaciones de @daniaasataray desataron diferentes posturas. Algunas personas criticaron a aquellos clientes que deciden marcharse del establecimiento sin entregar propinas. “Las personas tienen tan mala visto el dar propina. Pero nunca empatizan con lo difícil y desgastante que es la atención al cliente”, mencionó un cibernauta.

Sin embargo, otros pensaron que los camareros ganaban un poco más. “¿Y te quedas con todo o das puntos? Es que la gente no entiende y creen que es mucho, pero la verdad no, por que no es ni el 10 por ciento de tu venta”, señaló una usuaria.

