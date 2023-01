Una joven de Argentina que trabaja como mesera utilizó sus redes sociales para compartir las peores actitudes de los clientes a la hora de dejar propina. Su publicación se volvió viral y generó un acalorado debate entre los usuarios.

En su video, Samara Disanto da a conocer las “trampas” que ejecutan algunos comensales con tal de no dejar dinero o hacer lo posible por ofrecen una cantidad mínima.

“Camuflar los billetes de $10 y de $20 con uno de $100″, escribió, refiriéndose al hecho de esconder billetes chicos debajo de billetes de más valor.

Luego está el “meter un billete trucho”, es decir, dejar dinero ya sea falso o que se encuentre en muy mal estado como para ser utilizado.

Finalmente, está “dejar billete de $10 y moneditas”, en referencia a lo que hacen algunos clientes a la hora de visitar el local de comida en donde trabaja.

El clip se viralizó con más de 540 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos le expresaron su apoyo a la mesera, otros se mostraron en contra asegurando que dejar propina no es una obligación.

“Para eso tienen un sueldo. La propina es algo MORAL”; “Te están dejando plata por el simple hecho de hacer un trabajo (cuando ya te pagan por ese trabajo), ¿y te quejas de que “camuflan” billetes?”; “Lo del billete trucho lo entiendo, ¿pero cómo te vas a quejar de que te dejen 10-20 pesos? Plata es plata”; “Cada uno da de propina lo que puede. La propina no es obligatoria sino un gesto de agradecimiento que uno puede dar aparte del pago”, escribieron.

Otras personas que hicieron ese trabajo también criticaron su postura: “Yo trabajé años de moza y jamás me quejé de la propina. La gente te da lo que quiere, no es obligación”; “Yo fui moza y siempre agradecí lo que me dejaran. A veces la gente se da el gusto de salir a comer una vez y no tiene más plata”; “Fui moza y sentía que era mi deber atender bien, aunque me pidieran 30 veces que vaya a traerle tal cosa, y nunca esperaba propina”; “Qué bronca los trabajadores que se toman la propina como sí o sí parte del pago. Yo soy mozo y aunque me dejen 1 peso se agradece porque no es obligatorio”.

¿Cuánta propina se debe dejar a un mozo en Perú?

El profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, comentó que en la actualidad algunos restaurantes están adicionando el 10% del consumo de los clientes en sus boletas.

En conversación con el medio Infobae, el docente aseguró: “normalmente lo que se establece es dejar una propina del 10% de tu consumo, pero cuando en la factura o boleta aparece ese 10% de manera implícita y uno lo paga, pues espera que ese monto vaya directamente a la persona que nos atendió, pero en realidad el concepto más importante es que la propina no solo debe estar sujeto a un porcentaje, sino en función al servicio que uno recibe, en este caso, no puede ser obligatorio si la persona que nos atendió nos dio un mal servicio, entonces uno no va a sentirse incómodo al dar esa propina por más que sea obligatoria por parte del restaurante. Por eso, la propina siempre va a ir en función a lo que uno pueda dar según el servicio que ha recibido”.