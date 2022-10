El Perú es reconocido a nivel mundial por su variedad gastronómica. Si bien sus platos típicos cautivan hasta los paladares más exigentes, hay una gaseosa representativa y bandera de este país que desata todo tipo de opiniones en las redes sociales. Nos referimos a la icónica soda amarilla llamada Inca Kola.

A pesar de que dicha bebida es preferida por la mayoría de los peruanos, los extranjeros también caen rendidos ante su peculiar “sabor a chicle”. Así lo demostró un reciente video viral del ‘influencer’ mexicano @elvegasplay.

Según relató el muchacho desde su cuenta de TikTok, él recorrió durante una semana diversas ciudades peruanas como Lima y Cusco. En medio de su visita, decidió probar por primera vez la gaseosa amarilla y quedó encantado.

“Está riquísima. No sé por qué en México no hay. Había escuchado de ella, pero no mames, está buenísima”, comenzó diciendo @elvegasplay, quien cuenta con más de 74 mil seguidores dentro de la plataforma asiática.

Ahí no queda la cosa, pues el ‘tiktoker’ afirmó que “voy a hacer una campaña para que esta cosa la lleven a México, porque se los juro está buenísima”. Tras compartir su experiencia, el joven recibió un sinfín de comentarios positivos.

Elogios y consejos

Muchos usuarios le recomendaron tips para mejorar el sabor. “Mejor sabe en envase de vidrio y helada”, escribió una internauta. Mientras que otro cibernauta aseguró: “En los sesenta ese fenómenos se estudiaba en Harvard. El único refresco local que le ganó en ventas a la transnacional Coca Cola”.

Ante la avalancha de reacciones, @elvegasplay publicó un segundo clip y agradeció los consejos. ”(Los peruanos) Tienen un país extraordinario. Casi todas las comidas eran con Inka Kola. La probé de muchas maneras y es riquísima. Con todo combina. Me quedé maravillado”, señaló.

