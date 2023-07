Vladk Ruso es un empresario de Rusia que vive en México; cuenta con una audiencia creciente en TikTok, pero recientemente se ha ganado las burlas de todos por mostrar un coche que, para muchos, luce bastante viejo y desgastado, por lo que el tiktoker se vio tan afectado que no pudo contener las lágrimas ante el cargamontón.

En una de sus publicaciones, Vladk (@vladk.ruso), de 23 años, mostró su Honda Civic, el cual no solo se veía viejo, también con varios desperfectos, los cuales no pasaron desapercibidos para sus seguidores, notándolo de inmediato.

Ante esto, el ruso publicó una reacción a las críticas donde se encuentra al lado del vehículo llorando: “la gente se burla mucho de mi carro, pero no está tan put**do o ¿ustedes que creen?”, se lee en la leyenda del clip viral.

Mira aquí el video viral

De inmediato, las personas le gastaron más bromas, mientras otros destacaron que su Honda Civic es un buen carro: “esa generación del accord si está bonita”, “muchos soñamos con tener uno así”, “en las carreras lo llaman diablo”, “mientras sea manual, bien”, “lo compro”, “yo tenía uno, chulada de carro”, “yo lo quiero para USA, así que si no tiene papeles, no importa”, “está muy chido, no les hagas caso”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.