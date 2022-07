Sin lugar a dudas, ni su propio creador pensó que la canción a modo de parodia “Mi bebito fiu fiu” se haría un viral en todo el mundo de habla hispana, al punto que llegó a encabezar la lista Viral Global de la plataforma Spotify (claro, antes que fuera retirada de la misma por aparentes temas de derecho de autor), a la cual llegó luego de explotar en TikTok, YouTube y el resto de redes sociales.

Creada a modo de broma por el músico e influencer peruano Tito Silva Music para recrear una supuesta situación incómoda en la cual se vio involucrado el expresidente Martín Vizcarra con una mujer en un viaje al Cusco, fue publicado en sus plataformas, se hizo viral a nivel nacional, pero al poco tiempo llegó a otros países, al punto que el propio Bad Bunny entonó su popular coro, lo cual ayudó a catapultar su éxito internacional.

“Mi bebito fiu fiu” encabezó ranking mundial

Esto produjo que millones de usuarios busquen este tema en YouTube y Spotify, siendo esta última donde logró encabezar ranking del Viral 50 donde encontramos no solo las canciones más escuchadas, sino también aquellas con son más veces compartidas en esta plataforma de streaming.

Tito Silva y su creación no la tuvieron fácil pues lograron imponerse a uno de los temas más escuchados desde hace poco más de un mes, como es “Running up that Hill” de Kate Bush, la misma que ha cobrado relevancia por darle vida a más de una escena emblemática de la cuarta temporada de Stranger Things.

Detrás de estas vienen “Glimpse of us” del japonés Joji y “Ojos marrones” de Lasso, oriundo de Venezuela.

Buena parte del éxito que ha tenido este tema parodia ha sido que ha llegado a personalidades muy influyentes entre sus millones de seguidores, tales como el youtuber mexicano Luisito Comunica o el reggaetonero boricua Bad Bunny, quien hasta se animó a cantarla para sus seguidores en redes sociales.

“Mi bebito fiu fiu” retirada de Spotify

Sin embargo, así como se presentó su éxito en Spotify, no pasó poco tiempo para que el tema fuera retirado de la mencionada plataforma, aparentemente por derechos de autor, ya que “Mi bebito fiu fiu” toma prestado el sample de la canción “Stan”, que se hizo popular en voz del rapero Eminem y la cantante británica Dido en el año 2000.

Ante esto, Tito Silva Music comentó a Luis Carlos Burneo respecto a esta polémica: “Nosotros sabemos que hay un tema detrás porque estamos agarrando un tema que ya existe (…) pero esto es una parodia y como tal no se necesita algún tipo de permiso. Según las leyes, y espero no estar equivocado, porque si no me van a demandar. Entiendo que esto sería legal y lícito hacer parodia sin necesidad de un permiso”.