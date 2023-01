Una joven de México utilizó su cuenta de TikTok para revelar por qué cree que mudarse a Canadá fue “el peor error de su vida”.

Aimee Karime, identificada como (@aimeekarime), señaló que el principal motivo por el que se arrepiente de establecerse en el país norteamericano es su familia.

“Yo soy muy unida a mis papás, a mis hermanas, a mis tías, entonces a mí esa parte me ha afectado muchísimo”, indicó.

La joven, que vive hace cinco meses en la ciudad de Vancouver, asegura que aún no ha logrado acostumbrarse a vivir en Canadá.

“Hay días buenos, hay días malos, como todo. Incluso hay días en los que digo ‘ay, todo está bien aquí’... Pero también hay días que ya no aguanto y me quiero regresar, sobre todo ahorita que fue Navidad y vinieron a visitarnos mi hermana y mi papá. Cuando se fueron, me cayó súpermal”, señaló.

De momento, desconoce si seguirá viviendo en Norteamérica o si regresará a su país de origen: “La verdad no sé qué hacer. No sé si llega algún momento en el que esto se te quite o si para siempre me voy a sentir así si me quedo aquí”.

Relato viral de joven que se arrepiente de vivir en Canadá

Ventajas y desventajas de vivir en Canadá

Poco después, publicó un segundo video en donde enumera las ventajas y desventajas de vivir en Canadá.

Primero, mencionó la seguridad ya que en México no podía salir a la calle sola por miedo a que la acosen o a que le roben. Luego, dijo que la educación canadiense es mejor a la mexicana ya que enseñan temas mucho más actuales.

Continuó su relato hablando sobre el transporte público, ya que es sencillo de usar y puede subir con su hija en coche sin mayor problema. Finalmente, mencionó que el tráfico no es un problema ya que recorre grandes distancias en poco tiempo.