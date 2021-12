Se encontraba lista para asistir a la boda de su amiga, pero pronto se enteró que fue descartada de la ceremonia. Sin embargo, no tardaría mucho para enterarse del motivo de esta drástica decisión, pues la novia argumentó que se vería “demasiado bien” con su vestido, incluso mejor que la futura esposa. Su relato de dio a conocer en Tiktok y, de inmediato, se convirtió en tendencia de esta red social.

Rechazada por verse “demasiado bien”

En el video publicado en su cuenta personal, Alena, una modelo de 21 años relató el por qué no pudo asistir al mencionado matrimonio: “Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí”.

Dicho esto, mostró diversas fotografías de ella misma con el vestido puesto, el cual llevaba adornos con destellos plateados y azules, con lo cual no pocos internautas afirmaron que, efectivamente, luciría mejor que la mismísima novia.

Usuarios la apoyan y también la critican

El metraje obtuvo más de 6.2 millones de reproducciones y no tardó mucho para que los comentarios arribaran, algunos apoyándola, aunque otros fueron un tanto más críticos: “Ok, bueno, ella no estaba mal, maldita niña”, “ella es la que eligió el vestido, por lo que podría haberte pedido que te cambiaras de vestido en lugar de descorazonarte”.

Sin embargo, algunos afirmaron que la joven fue quien se negó a cambiarse el vestido, por lo que la modelo replicó: “Eso no es lo que pasó, nunca ‘rechacé’ nada. Me dijo que no quería que me la pusiera en el último minuto. Ni siquiera pude encontrar un vestido diferente”, explicó.

Alena, clon de Ariana Grande

En otro comentario, un usuario comparó a Alena con la cantante pop Ariana Grande, por lo que obtuvo más de 14 mil me gusta. La muchacha hizo eco de esto, así que publicó un clip de la intérprete de “Thank U, Next” y luego mostrándose ella misma echada sobre su cama.

En Tiktok se la puede encontrar con el usuario @alenayildiz y su perfil está en aumento al contar, de momento, con más de 101 mil 400 seguidores y con un total que supera los 3 millones de me gusta.