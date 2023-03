Jaaziel Flores es un mexicano que ha dado que hablar en TikTok (su cuenta es @jaaztok) tras grabar un video viral donde se le puede apreciar claramente molesto porque vio que en un supermercado de Cancún había un letrero en inglés. “Esto sí me calienta”, aseguró al inicio.

Luego, el hombre explicó que en el establecimiento donde se encontraba había una escalera eléctrica malograda. Lo llamativo para él es que, con el fin de informar a los clientes que no se podía usar la misma, colocaron un cartel, pero en inglés.

“O sea, estamos en México. ¿Por qué no lo ponen en español? Hay gente que no lo entiende y está preguntando por dónde tiene que subir”, expresó para después mostrar el letrero que estaba en el supermercado.

Esta es una imagen referencial de un hombre molesto por algo que vio. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

Según el video viral, en el cartel decía: “Dear client, at the moment, for your confort, the elevator and the stairs for the descent are available”. Eso en español significa: “Estimado cliente, en este momento, para su comodidad, el ascensor y las escaleras para el descenso están disponibles”.

Mira aquí el video viral

El hombre se quejó

Tras mostrar el letrero, Jaaziel Flores fue directamente a servicio al cliente y preguntó el motivo por el que estaban dando el mensaje en inglés, ya que había gente que no entendía el mensaje. “Ah, sí, lo bueno es que hay más extranjeros”, le contestó una trabajadora, de acuerdo al clip. “Sí, pero estamos en México. ¿Estás de acuerdo que lo tendrían que poner en español? O sea, no es una queja. Estoy pidiéndoles que lo hagan. O sea, estamos en México”, le respondió el hombre.

“Ya me fui a quejar y me dijeron que van a poner uno en español. Cuando a veces alguien viaja a Estados Unidos, pues uno va y habla el idioma. Me parece que, si vengo a México de vacaciones, tengo que hablar en español. No tienes por qué estar hablando en inglés, pero bueno, cada quien”, expresó después.

Con el fin de de dejar en claro su indignación, en la descripción de su video viral, que ya posee más de 200 mil reproducciones en TikTok, colocó: “En México hablamos español. Estoy un poco harto de ver el país cada vez más lleno de letreros en inglés. Cuando viajo a un país donde no hablan mi lengua, no me voy a quejar. Pongan letreros en español, ¿verdad?”. Varios usuarios consideraron que él está en lo correcto.

