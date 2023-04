Su accionar dio la vuelta al mundo. Una conductora de bus nocturno de Barcelona, España, es ahora mismo protagonista de un video viral en TikTok. Y es que ella fue captada expulsando a un hombre pasado de copas que la acosaba. Todos los detalles del hecho están aquí.

De acuerdo al usuario @geeranio, que subió el clip en la mencionada red social, la escena ocurrió un sábado a las 4:30 de la madrugada. Su información es de primera mano, pues él estaba en el transporte público cuando todo pasó.

Al inicio de la grabación se puede apreciar a la conductora de bus claramente molesta, jalando al hombre de su asiento, pues ya no soportaba que este le faltara el respeto. “Estoy hasta la mismísima po*** de los… Bájate del bus”, expresó la mujer.

“Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes, te he pedido que te calles y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la Policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos (señaló a los pasajeros). Te bajas de una pu** vez”, agregó.

Mira aquí el video viral

Una pasajera apoyó a la conductora del bus

Después, yéndose aparentemente hacia la puerta del bus, la conductora del mismo manifestó: “La próxima vez bebes menos o te callas”. Apenas expresó eso, una pasajera intervino para decirle al acosador lo siguiente al sujeto: “Bájate del bus. Te lo dijo 10 veces. No es nada. Baja el escalón y te vas afuera. En un segundito”.

“Luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, sentenció la protagonista de esta historia, quien finalmente, tras todo ello, logró que el hombre se bajara del transporte público.

“Se te cayó esto (emojis de coronas)”, “diosa” y “me sabe mal que haya tenido que pasar por esto porque pinta que no es la primera vez que le tratan así, pero tremenda reina que tenemos aquí delante”, son algunos comentarios que se encuentran en la publicación realizada en TikTok.

