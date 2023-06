Sin duda alguna, la ola de calor que azota 22 estados en México no solo está afectando a las personas, también sus pertenencias, como fue el caso de una muchacha quien al llegar a su casa descubrió que su mesa de vidrió explotó debido a las altas temperaturas en el país azteca, grabando el momento que rápidamente se hizo viral en TikTok.

El pasado 14 de junio, Petty Beli (@petty.beli) salió de su casa sin imaginar lo que sucedería a su regreso, pues tras abrir la puerta e ingresar a su domicilio pasó por la sala topándose con una escena que ni en sus peores sueños imaginó: el vidrió de su juego de comedor estaba roto, desperdigado por el piso. No lo podía creer.

“Así de potente estuvo el calor en mi casa, tanto que hizo explotar el comedor y, al parecer, fue por dejar las ventanas cerradas mientras no estaba y así quedó todo”, nos explica la tiktoker en el clip de más de 2.1 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

En videos posteriores, Petty explica a su audiencia que los círculos de metal a los que se adhiere la plancha de vidrio fueron lo que provocó la explosión ya que, aparentemente, estos se habrían sobre calentado por las altas temperaturas.

“¿Cómo es posible este suceso?”, “es un defecto en el vidrio, no es por calor, si no se romperían todos los vidrios de los carros”, “mi escritorio térmico explotó, dejamos las ventanas cerradas. No podíamos creer que el calor lograra eso”, “a mí me sucedió que explotaron 2 litros de leche nueva, no estaban abiertas”, “el cristal templado no se rompe por el calor, lo más probable es que tuviera un defecto”, “ustedes tienen ola de calor y nosotros en Argentina frío polar”, “nunca compraré comedor de vidrio”, fueron algunos de los comentarios.