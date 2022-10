Noemi es una muchacha mexicana que vive en los Estados Unidos y se ha hecho tendencia en redes sociales como TikTok ¿por qué? Pues se encuentra a poco de cumplir sus 15 años y ha demostrado toda su habilidad como creatividad pues ha tejido con sus propias manos su vestido para su fiesta de quinceañera, ganándose la admiración de miles de internautas.

Usando sus manos para cumplir su sueño

En su cuenta personal, @no3mi.142, la nativa de México empleó la técnica de crochet y relató que lo solventó con sus propios ahorros. Paso a paso, nos cuenta que inició tejiendo la parte superior, para luego continuar con el resto.

Conforme pasan los segundos, notamos que el vestido va tomando forma, tras lo cual pasarían 4 largos meses para que pueda terminarlo y lo que vemos es una falda amplia de color azul, la cual está adornada con flores blancas, más arriba destaca un cinturón rosa, en tanto que la parte del pecho es un top de mangas que dejan al descubierto sus hombros.

Agradece a sus seguidores por el apoyo

Cuando el metraje se viral, Noemi grabó dos mensajes, uno en castellano, otro en inglés donde agradeció a sus seguidores por apoyarla en el proceso de creación de este vestido para su fiesta de 15 años.

“Escribí todo lo que quiero decir en un papel para que no se me olvide. Quería darle gracias a cada uno de ustedes por su cariño y apoyo, lo agradezco muchísimo. No esperaba que el video llamara la atención. Disculpas por las respuestas taradas. He estado abrumada con tantos mensajes tratando de responder mientras estoy haciendo mi trabajo de la escuela y otras cosas. Espero que continúen mi viaje de crochet conmigo y, ojalá, les guste”.

En los comentarios de TikTok, lo usuarios no gastaron en palabras para halagarla: “es tan bonito y original. Tienes mucho talento, sigue haciendo lo que te gusta”, “precioso, eres una artista y, además, lo has hecho tú. Solo de pensarlo me canso, tengo un montón de proyectos a crochet por terminar”, “increíblemente bello. Eres una genia, te felicito”, “qué hermoso trabajo y qué dedicación tan especial”, “puedes empezar un gran negocio. Lánzate sin miedo al éxito”, “se mira muy hermosa. Bendiciones princesa”.