Las redes sociales continúan llenándose de bromas pesadas que obtienen millones de vistas. Un claro ejemplo lo vemos en el caso de una pareja. Mediante Instagram, se publicó el video viral que muestra al personal de recepción dejando caer “accidentalmente” el pastel de bodas durante la ceremonia. De inmediato, las imágenes recorrieron la internet.

Los pasteles juegan un papel importante en el día de la boda, pues simboliza la unión de dos familias que deciden unirse para formar una nueva. Sin embargo, ¿te imaginas que la torta se destruyera antes de cortarlo? Bueno, eso le sucedió a unos recién casados.

La cuenta @she_saidyes compartió la “pesadilla” que atravesó esta pareja en la ceremonia de su boda. Todo marchaba hasta la aparición del pastel. Cuando los novios se encontraban bailando, los mozos ingresaron a la pista principal con la torta. Segundos después, ocurrió una “tragedia”: el personal no pudo sostener el inmenso dulce y lo dejaron caer.

Era una broma

Ante esta situación, los novios se quedaron desconcertados: no sabían qué hacer. Afortunadamente y para la diversión de todos, este hecho resultó ser una broma, ya que los meseros dejaron caer cajas decoradas como tortas.

En ese sentido, el verdadero pastel fue llevado a la pareja recién casada luego del incidente. “¡Oh, nooo! ¡Gracias a Dios, fue una broma! Casi nos hizo llorar”, indica la publicación.

Reacciones en Instagram

En poco tiempo, el clip desató miles de reacciones y alcanzó los 2.5 millones de reproducciones. “Por mucho que probablemente cueste ese pastel, si no fuera una broma, me lo habría estado comiendo del suelo”; “me encanta cómo la miraba, estaba preocupado por ella y por cómo se sentía”; “La mujer que intenta respirar hondo y sonríe, me encanta su reacción”, fueron algunos de los comentarios.