Para millones de latinos, Estados Unidos es el destino a elegir para rehacer sus vidas buscando cumplir el “sueño americano”, pero para llegar a esto hay que hacer muchos sacrificios, los cuales han sido expuestos por una joven venezolana que vive en el país norteamericano y se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

Buscando un mejor futuro

Sostenerse económicamente en el país del “tío Sam” siempre es complicado, pero para los migrantes esto suele significar el doble o hasta el triple de esfuerzo, hecho que retrató María Laura Rodríguez, es comunicadora social graduada en Venezuela, pero sufre muchas complicaciones para encontrar trabajo en su carrera.

María Laura confesó que dejó el país llanero debido al poco dinero que recibía en su empleo de entonces, asegurando que ganaba 5 dólares mensuales, 5 días a la semana y con horas extras que no eran pagadas, por lo que optó por migrar a Norteamérica en busca de un mejor destino.

Cuando llegó a los Estados Unidos, relata, decidió ingresar al mundo de la comunicación, asistiendo a diversas entrevistas de trabajo donde desplegó un perfecto inglés, pero, hasta ahora no le ha dado resultado, por lo que ha compartido su experiencia y da consejos a quienes se encuentren en la misma situación.

En uno de sus últimos videos la escuchamos decir: “mi mamá me dijo que las personas exitosas no lo intentaron ni una ni dos veces, sino muchas y eso me dio un poco de ánimo”, por ello afirmó que espera que, tarde o temprano, la llamen a contratarla.

Difícil hacerse camino

E insiste en lo difícil que es encontrar un trabajo en lo que ha estudiado en el país norteamericano: “pensé que iba a ser más fácil, pero, al mismo tiempo, se convirtió en un reto para mí. Yo soy una persona que tiene mucha experiencia, comencé a trabajar en mi carrera desde que tenía 13 años”.

Asimismo, revela que ha aprendido todo de nuevo sobre su profesión, pero en un nuevo idioma: “me pasó que la semana pasada estuve en una entrevista que fue bastante difícil, sobre todo cuando te das cuenta de que realmente tienes que prepararte mucho más de lo que hacías en tu país porque, básicamente, tienes que volver a aprender todo el lenguaje, pero en inglés. Yo he venido estudiando mucho lo que es el lenguaje del marketing, pero en inglés”.

Pese a todo esto, María Laura afirma que persistirá en sus intentos en nuevas entrevistas laborales: “con la esperanza más viva que nunca, obtuve resultados favorables en las siguientes entrevistas. Esto, pese a que al principio no pintaba nada positivo”, sentenció en TiKTok.