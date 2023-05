Los mensajes de audio se han convertido en una buena opción comunicativa para las personas que, ante la imposibilidad de hacer una llamada, desean explayarse al hablar sobre un tema en específico. En WhatsApp, por ejemplo, es una función muy usada y, gracias a la velocidad rápida de la aplicación, se ha vuelto de las más populares entre los usuarios.

Sin embargo, hay quienes ven lo anterior como algo negativo. Este es el caso del usuario Gax, un joven de Argentina que utilizó su cuenta de TikTok para mostrar lo que duran los audios que una amiga de su madre le envía a esta.

“Esto lo tengo que mostrar porque no lo puedo creer”, dijo el chico identificado en redes sociales como @thisisgax. En las imágenes, se puede observar que Claudia, la amiga, le envía a la progenitora del argentino varios mensajes de audio que duran media hora, 50 minutos e incluso más de una hora.

“Me está contando cosas”, dijo la madre, en un aparente intento por hacerle entender a su hijo que enviar notas de voz de larga duración es algo normal.

“No lo puedo creer”

“No puede ser, no lo puedo creer. Esto no puede ser, denúncienla”, concluyó el joven, cuyo video de TikTok superó el millón de reproducciones.

El clip, como era de esperarse, generó carcajadas entre los usuarios, quienes no dudaron en acudir a la sección de comentarios para dejar comentarios como: “El chisme debe de estar buenísimo. Uno no se aburre con audios así de largos”; “Piensa que ella también lo tuvo que grabar. Estuvo una hora grabando un audio”; “10 gigabytes pesa cada audio”; “Y yo que me quejo de 3 minutos de audio”.

