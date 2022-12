El popular tiktoker mexicano HotSpanish, quien se dedica a realizar toda clase de experimentos y retos en la calle, sigue haciendo de las suyas. Recientemente, protagonizó un incidente que se hizo viral, luego de pedirle a una mujer que dejara a su esposo por 50 mil pesos (2580 dólares).

En el registro publicado en redes sociales, se ve que el usuario le pide a una primera joven que abandone a su novio por mil pesos. Ante su negativa, aumenta la oferta a 5 mil, pero es reprendido por la pareja y ambos terminan alejándose.

Luego, se encuentra con unos esposos y repite el procedimiento: le dice a la mujer que se separe y a cambio le da mil pesos. Al ver que ella empieza a mostrarse dudosa e interesada, el tiktoker aumenta la oferta hasta llegar a los 30 mil.

“Tiene que dejar a su esposo pero ya dejarlo y se viene con nosotros”, dijo HotSpanish. La esposa, cada vez más convencida de aceptar, incluso cuando su pareja intentaba llevársela, se niega a moverse y considera aceptar la propuesta.

Al ver la actitud de la señora, el tiktoker sube la oferta a 40 mil pesos, indicándole que no llevaba toda la cantidad en efectivo, pero que le haría una transferencia.

“¿Es una broma no amigo? Ya párale, estás hablando de mi esposa”, dijo el acompañante de la mujer, quien empezaba a mostrarse ofuscado por la situación.

Para este momento, la señora le empieza a hacerle reclamos al hombre por haberla jalado y nunca darle dinero: “A ver, tú cuando me haz dado algo de tu aguinaldo, siempre te lo gastas, siempre estás quejándote de que nunca hay dinero y todo el tiempo te lo gastas con tus amigos”, señaló.

Tras ello, la mujer recriminó a su pareja por siempre estar al teléfono incluso en altas horas de la noche. Luego, le pidió revisar su celular, pero el hombre se negó y este terminó siendo uno de los motivos por los que aceptó 50 mil dólares para subirse al auto de HotSpanish. Entre lágrimas, se despidió de su esposo.

Mira aquí el video viral

El clip se viralizó con más de 14 millones de reproducciones y generó toda clase de reacciones. La mayoría de personas subrayó el hecho de que, desde un primer momento, la mujer, quien se llamaría Sofía, se mostró interesada en aceptar la oferta del tiktoker.

“La señora ya tenía ganas de dejarlo, solo vio la oportunidad”; “Si no le dio el teléfono es porque algo esconde”; “Esos ya traían problemas y si él no le da el cel algo le escondía”; “Lo importante es que tomo lo decisión y aunque $50,000 no es mucho a la larga fue el empujoncito que le hacía falta.. gracias por ayudarla”; “primero pensé que la señora era interesada, pero le da una oportunidad al chico mostrarle el cel si el no le muestra es por algo no”, escribieron los usuarios.

El testimonio de la mujer

El caso de Sofía llamó la atención de los internautas, quienes le pidieron al tiktoker apoyar a la mujer por, supuestamente, estar envuelta en una relación tóxica.

Así, la señora compartió su testimonio, asegurando que su decisión no fue por dinero, sino por una cuestión de libertad ya que “no podía trabajar ni ser ella misma”.

Por otra parte, aseguró que sospechaba desde hace mucho tiempo que su esposo la engañaba y que se engañó a ella misma por creer en sus mentiras “una y otra vez”.