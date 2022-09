La mayoría de nosotros hacemos un esfuerzo para mostrar una imagen adecuada cuando vamos a fiestas importantes, pero no siempre las cosas salen como esperamos. Bueno, así lo demostró la usuaria @foreverfindingx, quien casi se pierde la boda de su mejor amiga tras acudir a un centro de belleza. Todo quedó registrado en un video viral de TikTok.

Una semana antes de la ceremonia, la maestra de secundaria decidió ir a su especialista favorita para mejorar su apariencia. Tras ingresar al establecimiento, nuestra protagonista conversó con la experta y le indicó algunos detalles sobre el peinado que deseaba.

Sale llorando de la peluquería

Sin embargo, al parecer, la peluquera no siguió las recomendaciones y la mujer no podía creer lo terriblemente mal que salió el corte de cabello. De inmediato, la molesta joven abandonó el local entre lágrimas.

Una vez que llegó a casa, se grabó para compartir su incómoda experiencia. En el clip, primero proyectó una imagen del ‘look’ que pidió. Segundos después, ella apareció de lado, mostrando el desastroso resultado. “Rip a mi cabello. Podría lucir alrededor y afeitarlo todo”, señaló en la descripción de su contenido.

“Fue una venganza”

Luego de publicar su triste historia en la plataforma asiática, las reacciones no faltaron. Algunos cibernautas lanzaron hilarantes comentarios y ofrecieron mucho consuelo. “Esto me enderezó la columna vertebral. Estaba preparado para entrar en los comentarios con ánimo, pero no tengo nada. Condolencias”, escribió una persona.

Mientras que otra sostuvo: “¿Ella pensó que su novio la engañó contigo o algo así? Esto fue una venganza”. A pesar de todo, la docente no se perdió el casamiento, ya que pudo arreglar su cabello, informó The Mirror. “Lloré un par de veces preparándome, pero finalmente tuve que vivir con eso”, confesó la internauta en cuestión.

