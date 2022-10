Una mujer del Reino Unido se ha convertido en una sensación viral de TikTok por mostrar su talento para elaborar disfraces de Halloween pintando su cuerpo.

Marina Lane, de 33 años, puede pasar hasta 12 horas trabajando en su piel. Para ello, suele utilizar látex líquido y pintura.

“Puede ser un proceso tan largo transformarse en un personaje, y creo que requiere mucha práctica, pero es muy divertido”, dijo la madre de dos hijos en conversación con Jam Press, según consigna el medio New York Post.

La tiktoker suele convertirse en personajes de famosas películas y cómics para el deleite de su millón y medio de seguidores. Con la llegada de la época de Halloween, detalles de calaveras y zombies se vuelven recurrentes entre sus diseños.

Mira aquí el video viral

“He estado maquillando durante muchos años”, explicó Lane. “Comencé a hacer looks de maquillaje ‘glam’ regulares alrededor de 2012 y gradualmente me metí en looks más creativos. Finalmente descubrí que la pintura corporal era una cosa y pensé que lo intentaría”.

Por otra parte, señala que a su esposo no le molesta el hecho de que muestre su cuerpo ante millones de personas. “Mi familia y amigos me apoyan mucho”, indicó. “A mis hijas, de 7 y 9 años, les encanta volver a casa de la escuela y ver en qué se ha transformado mamá durante el día. Mi esposo, Kris, me mantiene en marcha”.

Lane ha inspirado a muchos de sus espectadores de TikTok a dedicarse a la pintura corporal. Asimismo, señala que apoya a cualquier persona que se muestre interesada en el tema.

“Simplemente comience a crear y vea que lo disfrute”, añadió. “Puede ser un proceso tan largo transformarse en un personaje, y creo que requiere mucha práctica, pero es muy divertido, y hay una gran comunidad para pintores corporales y cosplayers”.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.