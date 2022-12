El cantante puertorriqueño Bad Bunny pasó por varios países de Latinoamérica, consagrándose como uno de los artistas más importantes de la actualidad.

Gracias a las redes sociales, hemos podido ser testigos de diversos hechos curiosos ocurridos durante sus conciertos. Algunos de estos se viralizan al punto de acumular millones de reproducciones y un número similar de reacciones.

El más reciente corresponde al de Tania Paulina (@taniapgm), una mujer de Monterrey, México, que utilizó su cuenta de TikTok para exponer a su pareja tras derramar algunas lágrimas durante el concierto del ‘Conejo malo’.

En las imágenes se ve que, al girar la cámara, el hombre aparece cantando con gran emoción, al punto de no poder evitar romper en llanto.

La mujer compartió el clip con el mensaje: “POV: Tu esposo llora en el concierto de Bad Bunny y el día de su boda no”.

Mira aquí el video viral

El registro provocó que más de un internauta se identificara con el sujeto: “ay amiga, así estuvimos todos, no es personal”; “No lo juzgo porque perfectamente sería yo”; “yo hasta me puse uñas, el día de mi boda no, no tomé para no echar a perder la noche y el día de mi boda me destruí”; “todos nos sentimos identificados”, escribieron las personas.

Pierden sus vuelos para ver a Bad Bunny y su papá maneja 800 km para llevarlas al concierto

En un hecho similar, un hombre de México se las ingenió para trasladar a su hija y a su amiga desde Chihuahua hasta al concierto de Bad Bunny llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, luego de que las jóvenes sufrieran la cancelación de su vuelo.

Mediante su cuenta de TikTok, Daniela Arzaga (@darzagaz) mostró el mensaje que le envió la aerolínea para avisarle sobre la suspensión del viaje. “En esta ocasión nos ponemos en contacto para informarte que tu vuelo con clave de reservación CB66WW ha sido cancelado por motivos meteorológicos”, se lee en la captura de pantalla.

Tras enterarse del hecho, su padre no dudó en ayudarla, por lo que decidió llevarla a ella y a su amiga hasta el estadio BBVA de Monterrey, ubicado a más de 810.5 km de distancia.

Aunque el viaje no fue sencillo, pues duró cerca de 10 horas, Daniela logró llegar al recinto junto a su acompañante y disfrutaron de la música del cantante puertorriqueño.

“Todo sea por ti Benito”, escribió la joven, tras lograr su objetivo de estar presente en el show del ‘conejo malo’.