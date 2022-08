La obesidad es un tema muy tocado en varias redes sociales. Dicho ello, la cuenta de TikTok de Common Ground Convos (@commongroundconvos) optó por difundir un video donde un miembro de dicho canal entrevista a una mujer de Australia (según el New York Post) sobre si está bien o no ser gordo(a). Ella dejó en claro que considera que no y causó polémica.

“No puedo con la gente gorda. No está bien ser gorda”, expresó la mujer. En ese momento, el entrevistador le mostró una fotografía de la influencer de talla grande Tess Holliday. “No, no puedo mirar eso. Lo siento, no puedo”, dijo después la australiana.

El miembro del canal, tras escuchar sus palabras, le consultó: “¿Alguna vez considerarías eso hermoso? ¿Alguna vez lo considerarías saludable?”. Ambas interrogantes, ella contestó con un rotundo “no”.

“¿Por qué se les dice a los jóvenes que la belleza es solo una construcción social?”, preguntó después el entrevistador. “Eso es una tontería”, dijo la mujer. “No puedo con gente gorda. ¿Quieres a una persona gorda que camina como un pato, que no puede caminar porque sus muslos son muy grandes? No es saludable y no se ve bien. Tal vez soy políticamente incorrecta, pero me importa una mie***”, agregó.

Más adelante, el miembro del canal le consultó: “¿Qué dirías que es la positividad corporal bien hecha?”. Ante esa interrogante, ella dijo: “Coma sano, sin demasiada azúcar, todo con moderación. Aparte del sexo”.

Las palabras de la mujer generaron opiniones divididas en los usuarios. Hubo internautas que no dudaron en criticarla, pues consideraron que no debería hablar sobre la apariencia física de alguien y sobre temas que no tienen que ver con ella. Otros, en tanto, se mostraron de acuerdo con su manera de pensar y recalcaron que ella solo “dice la verdad”.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: