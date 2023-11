La revelación de una infidelidad puede manifestarse de diversas maneras: ya sea presenciando encuentros sospechosos o descubriendo mensajes comprometedores; sin embargo, el hecho puede quedar al descubierto gracias a la percepción aguda de pequeños detalles, como lo demostró recientemente una mujer al confesar la forma en que descubrió que su esposo la engañaba.

Ángeles Favela, una psicóloga mexicana comprometida con la promoción de la salud emocional en las redes sociales, captó la atención de los usuarios al compartir detalles de su increíble caso en un podcast.

Según sus palabras, todo ocurrió durante una sesión de entrenamiento en una piscina con su esposo. Tras una orden del instructor, su pareja se puso de espaldas hacia ella y ahí fue que se dio cuenta de algo que la hizo sospechar.

“Veo como unas cuatro rayas, como una espalda rasguñada con cuatro líneas”, reveló. De inmediato, toda clase de pensamientos vinieron a su mente, por lo que no podía dejar de pensar en el aparente engaño.

A pesar de que se negó a aceptar el hecho de que su esposo le había sido infiel, sabía que era el escenario más probable: “Pensaba una cantidad de barbaridades que ahora me veo a mí yo de ese momento y quiero ir a tirarme a la pileta para abrazarme”.

Se armó de valor y decidió confrontarlo, pero la respuesta del sujeto no fue la esperada: “No fue de perdón. Al contrario, era: ‘Estoy enojado porque me atrapaste. Estoy enojado porque te diste cuenta de lo que estoy haciendo’”.

“No era la persona que aparentaba ser. Y ahí me di cuenta de que si yo dejaba pasar esto, ya no hay nada que no vaya a dejar pasar”, señaló.

Tras una larga discusión, la pareja optó por separarse y Ángeles recién se animó a contar detalles de su experiencia en un relato que se viralizó en TikTok y superó las 2 millones de vistas. Los usuarios acudieron a la sección de comentarios para expresarle su apoyo a la psicóloga.

“Mi ex estaba de vacaciones, él era militar. Me dijo: ‘Me llamaron a trabajar cuatro días’ y se fue. Luego, encontré su uniforme y botas abajo de la cama”, “Me pasó igual, mi ex también traía su espalda marcada”, “Yo también quisiera abrazarme cuando descubrí que tenía otra familia. Estaba destruida y debía continuar”, escribieron las personas.

Cómo superar una ruptura

Cuando una relación de pareja termina vivimos un proceso de duelo y es que se trata del fin de una historia. El sitio IEPP recopiló algunas de las cosas que puedes hacer para entender la situación por la que pasas.

Trabaja tu autoestima: Aprende a disfrutar de tu propia compañía, a estar bien contigo mismo y a quererte.

Acepta la situación, bienvenido el cambio: Negarnos a creer y aceptar lo que ha ocurrido no sirve de nada, solo alargará el proceso. Acepta que las cosas pasan por algo.

No te cortes, si te apetece llorar, llora: Reprimir emociones nunca es bueno, déjalas fluir.

Adiós al victimismo: Compadecerte de ti mismo es cavar tu propia tumba. Niégate a ser víctima.

Mantén y aumenta tu círculo social, oblígate a salir: Relacionarte te va a beneficiar, pues los amigos, los compañeros de trabajo, tu familia y toda persona con la que te sientas bien va a ejercer una influencia muy positiva sobre ti.

Mira hacia adelante y aprende: Deja de pensar en lo que pasó o en lo que pudo haber sido. Lo que te va a beneficiar es ir mirar hacia delante, es hora de comenzar a pensar en lo bueno que está aún por llegar.

