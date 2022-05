Una joven se volvió viral en TikTok, luego de contar una particular experiencia con un par de zapatos que adquirió para estrenarlos en un festival de Estados Unidos. El calzado se derritió en pleno calor y hubo usuarios que culparon a la tienda de moda.

La usuaria había estado planeando desde hace varios días cómo ir vestida al festival Lovers and Friends, que se celebró en Las Vegas a mediados de mayo. Lo único que le faltaba era el calzado y encontró un par atractivo en la página Shein, la popular tienda de moda que ofrece productos a precio cómodo.

Desembolsó por los zapatos 31 dólares y cuando llegó el gran día, se encontró con sus amigos para asistir al festival en medio de altas temperaturas. La mala noticia es que, apenas dio unos cuantos pasos, estos se derritieron.

“Cuando pasas semanas planeando el atuendo para el festival de tus amantes y amigos, pero el clima alcanza los 100 grados”, tituló el video en su cuenta de TikTok.

En las imágenes se observa a la joven caminando mientras los tacones de sus zapatos parecían desaparecer bajo sus pies, según apunta yahoo! news.

¿Zapatos se derritieron por el calor o era un mal producto?

El clip publicado en TikTok alcanzó el medio millón de reproducciones y más de 48 mil ‘me gusta’. Además, dividió a los usuarios, pues algunos culparon al clima por los zapatos derretidos, mientras que otros a la tienda.

“Cuando no sabes cómo funciona Las Vegas”, “¿Tu teléfono no tiene la aplicación meteorológica?”, “¿Y no te diste cuenta de que ibas a Las Vegas?”, fueron algunos de los comentarios que culpaban al clima.

Las personas que señalaron a la tienda como la responsable no se hicieron esperar. “No creo que haya sido el clima”, escribió un usuario. “Creo que son los zapatos. No compre zapatos de Shein”, comentó otro seguidor.

Lo increíble es que en una publicación posterior, @eacarrasco compartió fotos de los zapatos y aparentemente habían vuelto a su forma original.

¿Qué es Shein?

Shein es una compañía internacional de moda rápida B2C de e-commerce. La empresa está principalmente enfocada a la ropa femenina, pero también ofrece artículos para hombre, ropa de niño, accesorios, zapatos, bolsos y otros artículos de moda.