Desafortunadamente, cada vez más personas no resisten y caen en la tentación. Debido al uso ya casi inevitable de las redes sociales, aumentaron las historias de infidelidades tecnológicas: charlas picantes online o las videollamadas sexuales, según detalló un estudio de The Journal of Sex Research.

Dentro de este contexto, se viralizó el caso de la joven usuaria Karina García (@karinagarcia473). Mediante la plataforma de TikTok, la muchacha compartió el momento en que presenció con sus propios ojos cómo su novio la engañaba.

Karina se encontraba detrás de su pareja, cuando, de pronto, lo descubrió hablando por WhatsApp con una mujer a la que había guardado bajo el hombre de “Juan mecánico”. Incluso, el infiel utilizó varios emojis de corazón.

“Ya dejé a mi mujer en la casa, estoy solo para ti. ¿Dónde estás? Ya voy para allá”, se leyó en los mensajes que escribió a la fémina. Durante el diálogo, el sujeto decidió tomarse una fotografía en la que apareció el reflejo de su novia que estaba observando la traición, informó Milenio.

De inmediato, el protagonista volteó con miedo y su reacción quedó inmortalizada en un video que ya acumuló 12 millones de reproducciones. Mientras tanto, los internautas escribieron comentarios como “lo mejor es su cara”; “Bien ahí por hacerle frente, chica”; “se le fue hasta el color”; “muero por ver cómo aplasta al gusano”; “historia con final feliz”, entre otros.

¿Fake o real?

En las reacciones, más de un cibernauta afirmó que se trataba de “algo actuado”. Frente a estas opiniones, Karina García mostró los mensajes enviados por su pareja luego del engaño. “Ustedes que recomiendan”, señaló la chica en el clip.

Síguenos en nuestras redes sociales: