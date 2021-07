A pesar de que sería más fácil para ellos romper con su pareja y empezar una nueva relación, los infieles continúan haciendo de las suyas. Si no, que se lo digan a un joven, cuya infidelidad ha quedado al descubierto y fue confrontada en plena calle. Ocurrió en México y el video es viral.

La policía municipal de la localidad de Mérida, en México, tuvo que intervenir en un altercado en la que una mujer la emprendió contra su novio y la presunta amante en plena vía pública. El usuario Raymundo Ulices Flota Góngora compartió en Facebook el video de la riña registrada el último martes.

“No soy de publicar este tipo de cosa, pero hay que ser conscientes. Ya basta, hay que tener amor propio. No hagas lo que no quieras que te hagan. No es bueno lastimar a la persona que uno ama. Punto”, escribió el usuario que registró el hecho en video y lo publicó a través de su cuenta de Facebook.

“¿Es en serio Freddy? ¿Es en serio que la defiendes a ella? Yo que te he dado todo”, cuestiona la presunta pareja del sujeto identificado como Freddy. Mientras, el presunto infiel se ubica entre ambas. La traicionada se lanza contra la otra joven, mientras que el hombre intenta protegerla de la agresión.

La atacante, identificada como Denisse, intenta incluso morder al sujeto. Todo ante la atenta mirada de transeúntes y testigos de la plaza en México. Al final, el presunto infiel logra huir con la que sería su nueva pareja. El video, que se ha vuelto viral, ya supera las 59,000 vistas en Facebook.