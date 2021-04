Una mujer de Tenneseee, Estados Unidos, abrió fuego el pasado 30 de marzo en la zona de autoservicio de un local de Burger King aparentemente porque se cansó de esperar su turno de ser atendida, informó el Departamento de Policía de Memphis en un boletín difundido en redes sociales como Facebook para que la responsable responda ante la justicia.

Capturas de pantalla del circuito cerrado de televisión (CCTV) mostraron el rostro descubierto de la iracunda comensal con medio cuerpo a través de la ventanilla abierta del restaurante de comida rápida y apuntando con un arma de fuego a los trabajadores que se encontraban en el interior, que incluso llega a sostener con ambas manos.

Las autoridades señalaron que la fémina descendió del asiento del copiloto de un automóvil modelo Sedán tamaño mediano de cuatro puertas color gris y se acercó al área de autoservicio, donde comenzó a discutir con los encargados porque sentía que su pedido tardaba mucho en ser completado, reportó el diario New York Post.

Posteriormente, la mujer se dirigió de nuevo a su vehículo y sacó una pistola negra con la que efectuó varios disparos al interior contra el personal de Burger King, que afortunadamente resultó ileso ya que pudo escapar por una puerta trasera. El sistema de videovigilancia identificó a un varón como el conductor del vehículo que usó la sospechosa en su huida.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Memphis todavía no ha efectuado ningún arresto y señalan que la investigación se encuentra en curso; sin embargo, una recompensa de 1,000 dólares fue ofrecida por la organización Crime Stoppers of Memphis and Shelby County Inc por información que lleve a un posterior arresto de la sospechosa.