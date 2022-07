En el rubro comercial se suele creer que el “cliente siempre tiene la razón”; sin embargo, en no pocas ocasiones, los comensales demuestran que este dicho no siempre es el más acertado, tal y como lo demostró una mujer de los Estados Unidos quien intentó meterse dentro de un autoservicio ¿Con qué fin? Cocinarse sus propias hamburguesas, momento que se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

Una inesperada reacción

El metraje fue publicado en la plataforma china por la usuaria @greergreer quien relata que en determinado momento los empleados del autoservicio de McDonald´s se quedaron sin el suministro de guantes, razón por la cual dejaron de atender los pedidos de los clientes, por temor a generar problemas sanitarios que afecten tanto a los usuarios como al propio establecimiento.

Esto molestó a una mujer quien decidió que esto no sería un inconveniente para tener su platillo favorito en medio de la noche, porque tomó la osada decisión de meterse dentro de la cocina, pese a que esto está completamente prohibido.

Decidida a obtener su hamburguesa

La tiktoker, que es trabajadora de la mencionada cadena de comida rápida, expuso en la descripción insertada de la cinta: “La señora se sube por la ventana de McDonald´s porque no estamos tomando más pedido porque no tenemos guantes”, el cual, hasta el momento, viene acumulando más de 684.9 mil reproducciones.

De pronto, vemos a la mujer trepando por la ventana para ingresar hacia la cocina del establecimiento portando tacones y un vestido corto, una acción impulsiva que hizo que los trabajadores griten mientras retroceden, pero al rato comienzan a reír.

Lo que sigue es que la mujer asegura que está en su primer día de entrenamiento en McDonald’s, por lo que necesita que la orienten en el proceso de preparar su propia comida rápida.

¿Consiguió su objetivo?

No hay imágenes de ella cocinando, tampoco la tiktoker confirmó o desmintió esto, pero los usuarios piensan que, al no haber video de actualización, consiguió lo que quería: “Finalmente, todos se ríen y no hay peleas. Es bueno ver a la gente tranquila y relajada, todos debemos ser comprensivos a menudo”, fue uno de los comentarios.