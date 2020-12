A través de un video viral de Facebook quedó evidenciado el ataque racista que sufrió una usuaria de transporte público en la isla de Lanzarote, en Canarias ( España ), por parte una mujer que le exigía, con gritos y actitud discriminatoria, levantarse y cederle el asiento.

El hecho ocurrió el pasado 8 de diciembre. La mujer racista amenazó con llamar a las autoridades solo para obligar a que una pasajera afrodescendiente le diera el asiento que ocupaba. El compartimiento de la agresora provocó, rápidamente, que los demás usuarios del transporte público le increparan airadamente.

“¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho”, manifestaba la mujer negando en todo momento que fuese racista y argumentando que tenía “muchas amigas negras” como prueba. El rechazo de la agresión no se hizo esperar, pues todos los ocupantes del bus empezaron a decir “¡que se baje, que se baje!”.

Aunque no se puede apreciar en el video viral de Facebook qué pasó con la agresora y la víctima, un medio de la prensa local contó que la mujer racista no soportó los reclamos de las demás personas y terminó por bajar en la siguiente parada, no logrando así que la pasajera abandonara su asiento.

Esto ha pasado en un autobús en Canarias.

Una sinvergüenza, que cree no ser racista porque tiene "muchos amigos negros", pretende echar a otra mujer, diciendo: "Que se levante la negra".



Haber blanqueado y haberle dado voz a nazis lleva a esto.

👇pic.twitter.com/VsEkz9VBSm — Jjsb44🔻 (@Jjsb441) December 8, 2020

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Joven es viral en redes por su reacción cuando se le cae el celular por la ventana de avión