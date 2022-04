En Estados Unidos, una mujer reveló que su compañera de cuarto intentó envenenarla, simplemente, porque estaba enojada, pero tras irse del departamento, se dio a la labor de cortar los cables de alimentación de los electrodomésticos. Su historia no tardó nada en convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok, indignando a más de un usuario.

Una roomate “enojada”

El intento de envenenamiento tuvo lugar en febrero de 2022, cuando expuso a Thempress, nuestra protagonista, a un alérgeno alimentario en el aire, pero, recientemente, hizo una actualización donde afirma que la roomate ya se mudó, pero decidió dejar un “regalo”.

Optó por cortar los cables de alimentación de los electrodomésticos del departamento y lo publicó en un video de actualización.

@thempress.von.infinity So… what is even the point of having a restraining order ♬ original sound - Thempress

“Mi compañera de cuarto me expuso a uno de mis alérgenos alimentarios en el aire a propósito porque estaba enojada. Sí, ella era completamente consciente de ello. Sí, había accedido a nunca traer dicho alérgeno alimentario a la casa. Lo hizo deliberadamente para ‘afirmar el dominio’ en una situación”.

Se muda, pero no sin antes “vengarse”

Le leyenda del video asegura que tuvieron, a causa del incidente, que ir al hospital: “Actualización sobre la compañera de cuarto que me envenenó: finalmente, se mudó ayer, pero, no antes de causar, al menos mil dólares, en daños a la propiedad”, detalló en un video del pasado 23 de marzo.

De hecho, la mujer afirma que teme que la excompañera de cuarto vuelva a intentar algo similar. Ante esto, asegura que se ha ganado una orden de restricción, pero considera que cortar los cables de alimentación es una violación a la misma.

Sin embargo, la policía les aseguró que no podían hacer nada dado que Thempress no vio absolutamente nada del supuesto hecho.

No quiere denunciarla por temor a críticas

Sus videos relatando está acción le han ganado millones de reproducciones y en comentarios aseguró que la evaluación de daños supera los mil dólares: “Soy consciente de que puedo arreglar los cables de alimentación. Ya lo sabía. Ella dañó el departamento en sí, rompió la ventana de mi auto y me agredió dos veces”.

Pero, en otro video afirma que no denunciará ni hablará mal de esta mujer: “Cuando escuchen sobre esto, probablemente, se estén imaginando a una mujer blanca con el cabello ‘puedo hablar con el gerente’. Pero, la realidad es que ella es una mujer negra e inmigrante. No estoy dispuesta a criticar a una mujer negra por portarse mal, no porque se lo deba, sino porque sé que las personas equivocadas en Internet van a encontrar esto, van a señalar y dirán: ‘¡Mira! ¿Ves? Ha estado diciendo todo esto de las mujeres negras’”.

Usuarios de TikTok la respaldan

En la caja de comentarios se armó un intenso debate: “Maldita sea, eso es Hella maduro y lo respeto”, “eres una mejor persona”, “también lo hiciste de la manera correcta”, “no le debes nada a nadie. Protégete”, “el punto no es si los cables se pueden arreglar o no, es que ella lo hizo y que la policía no hizo nada”, “viniendo de alguien que ha estado en una circunstancia similar, la policía no creerá a menos que tenga un video real, incluso si lo vio”.