Los comportamientos machistas son taras que no pocos hombres aún deben aprender a manejar y superar, tal y como quedó expuesto en un video que se hizo tendencia en TikTok, donde un sujeto de los Estados Unidos reaccionó de forma violenta luego que una mujer lo rechazara, hecho que causó la indignación de millones de usuarios de esta red social.

Una condenable actitud

Nuestra protagonista es la tiktoker @halimaa.said, quien publicó un metraje el pasado 28 de abril donde se la muestra recostada sobre el césped. De pronto, ella, quien observa hacia la cámara mira a su derecha, a la vez que se escucha la voz de un hombre.

“Me quitaré de tu cabello”, se le oye decir al sujeto. Pocos segundos después, la cámara se mueve de forma abrupta en lo que parece indicar que el hombre pateó las pertenencias de la joven.

Ante esto, la mujer se pone de pie rápidamente y reacciona ante lo ocurrido: “¡Qué carajo!”, dice ella, para luego increpar la pésima actitud del hombre: “¿Cuál es tu maldito problema? ¿solo porque te dije que no? ¿vas a patear mis cosas solo porque dije que no? Maldito idiota”.

En la descripción del video, la joven, en pocas palabras, lo resume: “Realmente, me atacó solo porque lo rechacé”.

Usuarios la apoyan

El metraje ha recolectado más de 5.7 millones de reproducciones en TikTok desde el pasado 29 abril con miles de comentarios que defienden a la joven y piden que exponga la identidad del sujeto: “Ojalá mostraras su cara. Cuídate, hermana”, “desearía que hubieras mostrado su rostro porque es la audiencia para mí”.

Conversación completa previa a la agresión

Algunos creen que se trata de un montaje

Otros usuarios recalcaron que aún existen hombres que ante un negativa a sus insinuaciones reaccionan de la peor manera: “Los hombres deben aprender a aceptar un no por respuesta”, “¿por qué algunos tipos no pueden entender que no es no, especialmente cuando se acercan a un hijabi como si tuvieran algo de respeto?”

Sin embargo, unos pocos deslizaron que se trataba de un montaje, pero, de inmediato, usuarios replicaron esta teoría: “No entiendo por qué la gente piensa que esto es un montaje. Esto les sucede a todas las mujeres y muchas mueren, simplemente, por decir ‘no’”, “cualquiera que piense que esto es un montaje no tiene idea de lo peligroso que es el mundo para las mujeres. Si no puedes empatizar con ella, eres parte del problema”.