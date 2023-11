Una mujer de México se convirtió en protagonista de un momento inolvidable cuando estaba a punto de firmar su acta nupcial: justo cuando estampaba su firma en el documento, este se prendió fuego de manera repentina. El insólito hecho, captado en video por un testigo, se viralizó en las redes sociales con más de un millón de reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios.

En las imágenes se puede ver que, en el instante en que la usuaria Alejandra Frías (@mafriase) firmaba su acta de matrimonio, una vela empezó a quemar una de las hojas del documento. La jueza presente en la ceremonia se dio cuenta del hecho y, rápidamente, apagó el fuego.

El incidente, que desató las risas de los presentes, no pasó a mayores y la ceremonia continuó sin mayor problema; sin embargo, el registro no pasó desapercibido por los internautas, quienes acudieron a la sección de comentarios para hacer todo tipo de bromas sobre la peculiar situación.

“Diosito dando señales”; “No creo que sea su primera chamba”; “Es el destino hablándonos”; “El universo da señales muy claras, somos nosotros los negados”; “Es una señal. Corré. Cuando me casé la primera vez el juez no llegaba, no encontraba mi vestido, y tampoco estaba la comida. Ese tipo de eventos inesperados yo los veo como señales”; “A mi me pasa eso y me cago de miedo”; “Jajajaja yo lo tomaría como señal, no soy supersticioso pero no me casaría”, escribieron las personas.

¿Cuál es el protocolo en un matrimonio civil?

En un matrimonio civil, la pareja inicia el proceso presentando una solicitud y documentación necesaria en la oficina del registro civil. Después de una posible entrevista previa, seleccionan un lugar y fecha para la ceremonia, que puede llevarse a cabo en la oficina del registro civil o en un lugar especial con permisos adecuados.

Durante la ceremonia, los novios, junto con los testigos, intercambian votos, anillos y firman el acta de matrimonio. Posteriormente, el documento se registra oficialmente, y los cónyuges pueden obtener un certificado de matrimonio como prueba legal de su unión.

Es fundamental revisar y seguir los requisitos específicos de la jurisdicción local para garantizar el cumplimiento adecuado del protocolo matrimonial civil.

