Normalmente, las mujeres, que están muy próximas a dar a luz, solo piensan en cómo será el nacimiento de su hijo(a). Sin embargo, Jen de Oliveira, que vive en Estados Unidos, dejó en claro que, además de ello, se da el tiempo para tener otras cosas en su cabeza. Ella sorprendió en varias redes sociales porque hizo lo más inesperado antes de ir al hospital para recibir a su bebé.

De acuerdo a un video que publicó en su cuenta personal de TikTok (@jendeolive), la mujer de esta historia, como sabía que dentro de una hora iba a dirigirse al nosocomio, aprovechó ese tiempo para arreglar su cabello y maquillarse.

Precisamente, en la grabación se le alcanza a ver a ella peinada y agregando un poco de brillo en sus labios. Mientras eso sucede, se escucha una voz en off que narra: “Ya te lo dije. Las chicas que lo entienden, lo consiguen. Las chicas que no, no lo hacen”.

“Me hace sentir mejor estar ‘arreglada’. ¿Alguien más se siente así?”, colocó Jen de Oliveira como descripción de su publicación realizada en la mencionada plataforma, de acuerdo a The Sun. Muchos usuarios no dudaron en ir a la sección de comentarios para opinar sobre su accionar.

Hubo internautas que apoyaron lo que hizo, pues no consideran que sea algo malo. Sin embargo, otras personas señalaron que solo debió pensar en el nacimiento de su bebé. Lo concreto es que el clip ya está muy cerca de alcanzar las 100 mil reproducciones.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

