Los buenos modales y el respeto trascienden a cualquier clase social, pero hay personas que no conocen y actúan de la peor manera, tal y como fue el caso de un sujeto en México que se ganó el repudio de todos en Twitter por aventar los billetes a una mujer que llenó el tanque de su auto en la gasolinera dejándola en shock ante esta inesperada reacción que no tardó nada para hacerse viral.

Todo transcurre con calma, la mujer está llenando el tanque del auto con gasolina, no la vemos haciendo ningún ademán, ni gestos de disgusto. Pronto acaba su trabajo, deja la manguera en el depósito y se acerca a la ventana para recibir el pago y lo que vemos es una cantidad de billetes volando por el aire, dejando impactada a la mujer que nunca lo vio venir.

La empleada queda mirando al sujeto, pero luego se arrodilla para recolectar el dinero mientras el auto salía de escena y entraba otro para seguir con su faena diaria: “nadie merece esto”, dice así la descripción del metraje compartido por Momentos Virales (@momentoviral), causando indignación a miles en los comentarios.

Mira aquí el video viral

“Yo le hubiese echado diésel”

“Detesto a las personas que no se bajan en la estación, las detesto. Siempre me he bajado con la lluvia, frío, calor y veo tipos que estiran la mano pasando la llave ¡es indignante!”, “una vez un cliente me escupió, me sentí tan mal que nunca respondí. Mi jefe me felicitó porque siempre primero es el cliente”, “la admiro, yo le hubiese echado diésel en la cabina y prendido el mechero”.