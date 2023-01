Una mujer inglesa creyó que el perro que adoptó hace poco era desobediente pues le daba órdenes y este no le hacía caso; sin embargo, todo cambió cuando descubrió que el can había vivido anteriormente con una familia española.

Ariana Giampietro, de 26 años, decidió darle un espacio en su hogar a Monty, un american pitbull terrier de raza mixta. Cuando le pedía que se siente, el animal no le hacía caso.

Grande fue su sorpresa al consultar en el refugio donde lo acogió, donde le dijeron que el perro solo entiende español. Así, decidió buscar la palabra ‘siéntate’ y ‘vamos’ en este idioma. Al decírselas, el can supo inmediatamente qué hacer.

Ariana, quien es administradora de casos de adopción para niños bajo tutela, dijo que se dio cuenta de que Monty la escuchaba, pero que no entendía lo que decía.

Videos de perro que solo entiende español

“Una vez que me enteré de sus antecedentes y me di cuenta de que era porque solo sabía español, me quedé asombrada”, dijo la joven, según consigna el medio Metro.

“Estaba tan feliz de entender de dónde venía la disonancia. Después de que comencé a hablarle en español, fue como si se adaptara de inmediato”, agregó.

El socio de Ariana, Andrew Gómez, habla español con fluidez, por lo que pudo ayudarla con el problema.

Ahora, Monty está “mucho más feliz y confiado” que cuando llegó en diciembre, pues ahora hablan en el idioma que él conoce.

Decidida a demostrar que los pitbulls no son violentos

Cabe agregar que Ariana comenzó a criar pitbulls después de perder a su propio perro, Jack, a la edad de siete años debido al cáncer en noviembre de 2022.

Está decidida a demostrarle a la gente que esta raza ‘estigmatizada’ es realmente ‘cariñosa y leal’: “El estigma dice que los pitbulls son violentos y no pueden ser entrenados, lo que obviamente no es cierto en absoluto”, señala.

“Son tan responsables y leales y necesitamos más personas cariñosas para acoger a estos magníficos perros”, concluye.