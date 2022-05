En los tiempos que corren, muchas empresas suelen lanzar sus ofertas laborales, pero sin incluir la remuneración a pagar. Precisamente, este punto ha indignado a una mujer de los Estados Unidos quien critica a los empleadores que no revelan cuánto será el sueldo que ofrecen, cuya indignación se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

Una mala noticia tras la entrevista

Nuestra protagonista se hace llamar Maysun en esta plataforma china, quien criticó duramente el hecho que las empresas guarden información sobre el salario que pretenden pagar inclusive, afirma, después de pasar la etapa de la entrevista.

El metraje fue compartido el pasado 4 de mayo y, desde entonces, ha recolectado poco más de 1.9 millones de reproducciones donde narra su experiencia: “Apliqué a un trabajo donde no enumeraron el pago. Eso fue mi culpa, ese fue mi mal. Debí saberlo, bandera roja”, se le escucha decir.

“No puedo trabajar para eso”

Ella nos confiesa que la entrevista salió bastante bien, pero que después de esto se enteró que el pago le resultaba bajo, mucho menos de lo que eran sus expectativas, lo que la decepcionó una vez que le comunicarán que seguía adelante en el proceso de selección.

“Llegamos al final de la entrevista. Me dice la paga. Es bajo. Así que me preguntaron cómo me sentía, les dije: ‘Francamente, el salario es bajo y no puedo trabajar para eso’. Mencioné que no estaba en la lista de trabajo y me dijeron: ‘Sí, ya sabes, esta es la cuestión; hay mucho más que ganar aquí que solo dinero, y estamos buscando personas que estén motivadas por algo más que el dinero’”.

Maysun se mostró en contra del enfoque del reclutador: “A esto me refiero cuando digo que necesitan crecer. No sé en qué mundo de fantasía estás viviendo donde la gente te permite pagarles, como calcomanías de estrellas doradas o lo que sea, pero, vivo en el mundo real donde la gente necesita dinero para sobrevivir”.

Usuarios de TikTok la respaldan

De inmediato, los usuarios de TikTok no tardaron nada para dejar de dar sus opiniones: “Estoy tan cansado de los trabajos que fingen que nos presentamos por cualquier otro motivo que no sea el dinero”, “oportunidades para crecer ¿Qué tal la oportunidad de conservar mi departamento?”, “una gerente de contratación me dijo una vez que, si el dinero era mi única motivación para trabajar, sentía lástima por mí. Le pregunté cuánto tiempo había trabajado gratis”.