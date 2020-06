Un acto realmente aberrante ha causado conmoción entre los ciudadanos de Shorewood en Wisconsin (Estados Unidos). Las protestas en el estado se vienen intensificando en los últimos días, pero un hecho ha llamado poderosamente la atención de las autoridades, hasta el punto de hacerse viral en Facebook. Una mujer será investigada por delito de odio luego de escupir en el rostro a un adolescente afroamericano.

La muerte de George Floyd por brutalidad policial en Minnesota ha desatado una ola de protestas en distintas partes de USA. El racismo y la discriminación ha estallado tras la acusación de una mujer de 64 años por delito de odio y agresión a un oficial de policía, durante la última protesta en el condado de Milwaukee, en estado de Wisconsin.

Stephanie Rapkin, abogada del condado, fue puesta bajo custodia policial y acusada ante el fiscal del distrito por escupir en el rostro a un estudiante afroamericano en medio de una protesta. El incidente de racismo fue registrado en video y se hizo viral a través de Facebook.

El hecho sucedió luego que los manifestantes le pidieran a la mujer que moviera su automóvil que estaba estacionado en la calle donde los manifestantes planeaban su concentración e iniciar su protesta. En el clip se le ve escupiendo a Eric Lucas, de 17 años, estudiante d tercer año en Shorewood High, y que ayudó a organizar y dirigir la manifestación.

“Ser agredido de esa manera por un adulto durante la pandemia ha sido traumático. No soy visto como un adolescente, sino como un color”, manifestó Lucas al Milwaukee Journal Sentinel. Además, aseguró que todavía está “mental y físicamente sacudido” tras sufrir esta terrible experiencia de odio.

Rapkin protagonizó otro incidente, días más tarde, cuando fue confrontada por su terrible conducta y acto racista que cometió contra Eric Lucas. Ella aseguró que no escupió a un adolescente, sino “escupo a un hombre que me atacó”. Las imágenes de aquel día no muestran a ninguno de los manifestantes tocando a Stephanie Rapkin. El hecho ya es viral en Facebook.

