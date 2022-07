Una mujer de los Estados Unidos se ha convertido en tendencia de TikTok por su particular historia al narrar que lleva un año viviendo en Texas, generando polémica al destacar que ha logrado sobrevivir a este nuevo estilo de vida en el cual, afirma, ha experimentado cosas muy salvajes, pero también horribles, generando una gran polémica en esta red social.

Una experiencia de vida particular

Sam Speiller es una mujer que nació y vivó en California casi toda su vida, pero hace un año se mudó a Texas, por lo que decidió grabar un clip contando su experiencia, además de comparar los diversos estilos de vida entre ambos estados.

Con un toque satírico, la mujer empezó a retratar estas diferencias desde abril pasado: “He vivido, oficialmente, en Texas durante un año completo, y esto es lo que sé...”, dice en uno de sus metrajes, en muchos de los cuales emplea un gorro de piel de mapache, el mismo que fue utilizado por Davy Crockett, un héroe en el estado sureño.

Lo que hace “único” a Texas

Sus opiniones son sumamente sinceras, ella lo sabe, pero asegura que su intención no es la de insultar el lugar donde vive actualmente, pero, pese a las críticas, más de un tejano ha coincidido con ella.

Por ejemplo: “Los koozies no son opcionales para las bebidas frías aquí”, donde muchos usuarios estuvieron de acuerdo, además de agregar que la mayoría de hogares en Texas cuentan con esto.

Otro comentario que lanzó tiene que ver con la vida silvestre: “Los insectos son más grandes aquí”, lo cual los tiktoker locales agregaron que no solo estos insectos, también son enormes las tarántulas, halcones y avispas tejanas. O también: “puedes comenzar a sudar cuando estás mojado por la ducha”.

Pero, una de sus declaraciones más controvertidas fue aquella que asegura que el “otoño se siente como el verano, la primavera como el verano, el invierno como el verano y el verano como invierno”, el mismo que ha tenido no pocos comentarios de aprobación.

Tejanos la respaldan

Al mismo tiempo, advierte que esto es un recordatorio de lo variado de su geografía debido al gran tamaño de este estado. La caja de comentarios de sus publicaciones está inundada de tejanos que, en muchas ocasiones, piensan de la misma manera.

“Siempre es divertido ver a tejanos no nativos explicar sobre Texas porque siempre tienen razón, pero no me doy cuenta porque estoy acostumbrado”, “si crees que te metiste con un grackle, es mejor que creas que hay muchos grackles persiguiéndote”.