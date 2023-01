“El único que me puede juzgar es Diosito”, fueron las palabras de una empleada doméstica, quien además recalcó que recién el miércoles tendría noticias de ella. Tras escuchar su peculiar respuesta, la mujer colombiana subió el screenshot de la conversación y qué finalmente pasó. El video viral ha generado todo tipo de reacciones al respecto.

Su nombre es Nicolle Sundheim (@nickysund) y es madre de dos pequeños. La mujer colombiana le pidió a la persona que hace limpieza en su casa, identificada como Karen, que la acompañe al mercado luego de las fiestas por Año Nuevo.

“Yo sé que usted llega mañana (martes), pero quería pedirle el favor de que llegara un poquito más temprano para que me acompañe al mercado”, escribió Nicolle, quien agregó que no quería ir sola.

Los mensajes lo envió cerca a las 18:00 horas, pensando que es una hora prudente en la que ya debe estar consciente luego de las fiestas, pero nunca imaginó que la empleada doméstica seguiría tomando.

“Buenas tardes, Sra. Nicolle. Usted sabe que yo le tengo mucha confianza, pero es que yo empecé a tomar unos traguitos desde el 1 de enero y todavía estoy en las mismas”, fue la respuesta de Karen, quien dejó lo mejor para el último.

La mujer se disculpó por no poder acompañarla e indicó que recién se reportaría por su casa este miércoles 4 de enero, asegurando que la única persona que lo puede juzgar es Dios.

Esto causó las risas de Nicolle quien subió la conversación por WhatsApp y rápidamente se viralizó en TikTok. “Ja, ja, ja. Me has hecho reír. No sé qué decirte la verdad”, finalizó.

