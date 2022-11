Cuando empezó la pandemia por el nuevo coronavirus, muchos empezaron a utilizar la red social de TikTok para entretenerse en días difíciles llenos de incertidumbre. A raíz de esta situación, se publicó una gran cantidad de clips graciosos y, al poco tiempo, nació el video viral de la mujer bailando la canción “Safaera” del artista Bad Bunny. La grabación causó alboroto y ahora, después de casi tres años, la protagonista reapareció en el mundo cibernético. Te contamos la historia completa.

Con el filtro de ‘cabeza grande’, la famosa ‘Señora Safaera’, de origen mexicano, sacó los pasitos prohibidos en una habitación al escuchar el pegajoso tema del ‘Conejo malo’. Su propio hijo, identificado como José Torrez (@joexx), grabó el singular baile para luego compartirlo dentro de la plataforma china el 23 de marzo de 2020.

Reapareció en redes

Sin embargo, pasaron las semanas y la carismática mamá desapareció de las redes. Ahora, después de más de 20 meses, la popular fémina volvió a aparecer ante las cámaras. Esta vez, la ‘Señora Safaera’ mostró su reacción tras apreciar las fotos de su rostro durante los conciertos de Bad Bunny.

Durante la gira World Hottest Tour en América Latina, unos seguidores recordaron el video de la ‘Señora Safaera’ e imprimieron la cara de la mujer para utilizarlo como máscara en pleno show, informó Milenio.

“¿Qué es eso? No, eso es mentira. No mam*s, wey, soy yo. No manches”, expresó la emocionada mexicana mientras veía las imágenes. Afortunadamente, todo quedó registrado y las opiniones no faltaron.

“Inauguró el TikTok en cuarentena. Simplemente gracias”; “la queremos muchos”, “señora usted fue lo mejor de la cuarentena”; “por usted abrí TikTok. Que la vida le siga dando muchas alegrías y mucha salud!”, fueron algunos de los comentarios.

