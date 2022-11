Imagínate que vas a hacerte un chequeo para saber si todo va bien en el embarazo y te enteras que hay dos bebés en la bolsa. Eso mismo le pasó una mujer peruana, quien quedó en shock al darse con la sorpresa que espera gemelos al asistir a una ecografía con su médico de confianza. Su peculiar reacción se volvió viral en TikTok.

Sin duda alguna, el embarazo es una de las etapas más bonitas que una mujer puede experimentar, sin embargo, a veces ocurren sucesos que ni la propia ciencia tiene explicación y solo queda seguir para adelante.

Angela Aguirre, instructora de baile y fitness, puede dar fe de ello al asistir a un control médico para saber cómo va su embarazo y se enteró ahí mismo que está esperando gemelos.

Según se observa en el video compartido en su cuenta de TikTok (@angelaaguirre180691), Angela se mostró feliz en un principio al saber que el bebé está creciendo sano, pero la sonrisa se le borró con la noticia que le dio la técnica.

Cuando estaba anotando el tamaño de la cabeza del supuesto único bebé, la técnica se percató que había dos bebés y los señaló. “Ay no, no no no”, fueron las primeras palabras de Aguirre, quien no terminaba de asimilar la noticia.

La profesional le preguntó si tenía parientes que son gemelos y la mujer respondió que sí, pero lejanos. La pequeña hija que la acompañó le dijo que no se preocupara porque la ayudaría a cuidarlos.

A la fecha, el clip suma 16 millones de visitas en TikTok. La peculiar escena tuvo lugar en Perú.

¿Cuál es la probabilidad de tener gemelos?

La posibilidad de tener un embarazo de más de un bebé es relativamente baja, de entre el 1,5 y el 3%, variando según las fuentes, de acuerdo al portal Huggies. Asimismo, se estima que la probabilidad varía según el origen étnico.

