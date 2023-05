Un influencer de Argentina pasó un mal rato luego de que su madre interrumpiera su transmisión en vivo para regañarlo. La escena, ampliamente difundida en las redes sociales, se volvió viral y generó toda clase de reacciones.

El incidente se produjo durante un en vivo realizado a través de TikTok. Mediante esta plataforma, el usuario Gonzalo Muñiz, de Argentina, conversaba con sus seguidores cuando, de un momento a otro, la progenitora alza la voz y empieza a llamar la atención del joven.

“Todos los años lo mismo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Qué pasa con tu cerebro que no funciona? Estás con el celular como un niñito de dos años. ¡Ya tienes 23, Gonzalo!”, dijo la madre, quien no estaría de acuerdo en que su hijo se dedique a ser un creador de contenido.

“No puede ser que no crezcas”

El chico perdió la paciencia e insultó a su madre llamándola “idiota”, lo que enfureció aún más a la mujer. “Idiota es cuando no piensas. Yo pienso en mi futuro ¿vos no piensas?”, respondió ella.

A pesar de que Gonzalo era visto por miles de personas, la madre no dudó en seguir recriminando a su hijo y recordarle que debe dedicarse a otra cosa además de estar “con el celular”.

“¿Qué piensas, quedarte con el celular? No soy chistosa, es triste, no es de risa y me da bronca. No creces, no puede ser que no crezcas ni pienses en tu futuro”, agregó la señora.

¿Qué es un influencer?

Un influencer es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Sus opiniones suelen ser tomadas en cuenta por un gran número de personas, al punto de cambiar sus hábitos de consumo.

Debido a su credibilidad y alcance, algunos de ellos son contratados por empresas y reconocidas marcas que los incluyen en su estrategia digital.