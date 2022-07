Annalivia Hynds es una mujer de Irlanda que tiene 24 años de edad. En TikTok (@annaliviahynds23), ella goza de popularidad. Sus más de 55 mil seguidores dejan en claro eso. Precisamente, en esa red social sorprendió al dar a conocer el motivo por el que prefiere a los hombres no tan altos.

“Todas hablan de tener un novio muy alto, o quieren un chico alto, moreno y guapo, o lo que sea, tiene que medir 6 pies”, comenzó diciendo la joven en un video. “Bueno, te voy a decir por qué no quiero eso porque tengo un novio que mide 5 pies 5″, agregó.

Luego de informar el tamaño de su pareja, ella contó que, en el momento en que grababa el clip, el hombre estaba revisando su armario y manifestó que no quería un pantalón jean y que, por ello, lo iba a tirar a la basura.

Annalivia, al ver que ya estaba en la papelera, le dijo que se lo iba a probar porque creía que había la posibilidad de que le quedara bien. Cuando eventualmente se lo puso, quedó encantada. “Mira el ajuste de estos”, indicó. “Te lo digo, ni siquiera comprarías jeans de niña como este”, dijo después.

“Me acabo de comprar un nuevo par de jeans gratis, y si tuvieras un novio que midiera como 6 pies, no estarías en esta situación. Entonces, chicas, apoyamos a nuestros reyes bajos”, sentenció la mujer, que en la descripción de su publicación puso: “Nos encanta un rey bajito”. De acuerdo a The Mirror, muchas personas no tardaron en elogiar los beneficios de salir con una pareja de baja estatura.

