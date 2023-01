Una joven de Estados Unidos se ha vuelto viral en la red social TikTok tras revelar que nunca ha besado a su novio, con quien tiene 2 años años de relación.

Kyndel Grove, identificada en la mencionada plataforma como @Kyndelgrove, sorprendió a los usuarios al decir que su actual pareja es el primer hombre con el que sale. Debido a su fe, no piensa en tener contacto físico con él, al menos hasta que se casen.

“Así que tengo casi 24 años y mi novio y yo, él es mi primer novio, hemos estado saliendo durante casi dos años y nunca nos hemos besado”, dijo la chica en un clip que superó las 7 millones de reproducciones.

“Y antes de que me llamen rara y todas esas tonterías, porque lo entiendo todo el tiempo, somos cristianos. Nos estamos reservando para el matrimonio y tenemos límites”, continuó. “Nunca quiero besar a nadie a menos que sea mi esposo porque siento que eso es algo especial”.

Por otra parte, Grove señaló estar agradecida de que su relación no “dependiera de lo físico”. “Creo que eso es genial”, agregó, antes de explicar que le toma poco importancia a lo que opinen otras personas.

‘Y no me importa lo que cualquiera de ustedes piense, porque me odian todo el tiempo por eso, pero la única persona a la que estoy complaciendo es a Dios, ¿de acuerdo?”, concluyó. “Y nuestro matrimonio será bendecido, permítanme decir eso”.

Testimonio viral de joven que no besa a su novio de 2 años

Su relato generó opiniones divididas

Muchas personas elogiaron a Kyndel por mostrarse segura de sus creencias, mientras que otras se negaron a creer que una pareja que tiene 2 años de relación nunca se ha besado.

“Esto es hermoso”; “como musulmán, respeto esto”; “¡Chica, todos lo estamos haciendo mal! Eso es una relación real”; “Soy cristiano y apoyo esto en un 100 por ciento, es increíble ver a una joven hermosa honrando a Dios”, escribieron quienes apoyaron a la joven.

“¿Se dan la mano cuando se ven?”, preguntó un usuario, a modo de broma. “Recuerda que esto está bien y es tu elección, pero no lo hace mejor o más válido que otro tipo de relaciones”, comentó otro.