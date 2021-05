En las últimas horas, un video viral ha causado sensación en TikTok y en otras redes sociales, pues está protagonizado por una mujer que decidió revelar que nunca ha besado a nadie para que personas en la misma situación no se sientan solas. Su accionar ha sido elogiado por miles de usuarios de México, Estados Unidos y España.

La mujer que hacemos mención se llama Emily Rose y tiene 27 años de edad. Ella, a través de su cuenta personal de TikTok (@msemilyrose11), publicó dicho clip, exactamente el 28 de abril del presente año, generando un gran impacto.

“Tengo 27 años, nunca he salido con nadie, nunca he besado a nadie, nunca hubo algo físico de ninguna manera con el sexo opuesto, y me atraen los hombres”, manifestó al inicio de su video viral. “Ni siquiera acercarse. Nunca. Ni una sola vez”, agregó.

Ella contó que decidió hacer tal revelación a raíz de haber visto a otra mujer de su edad diciendo lo mismo. “Solo quería decirlo porque pensé, honestamente, que no conozco a muchas de nosotras y me encantaría conocer a más personas”, sostuvo.

“Entonces, si hay más hombres o mujeres que están cerca de esta edad y es extraño para el mundo, me encantaría saber si existes”, añadió Emily Rose. “¡Y quiero que sepas que existo y que no estamos solos!”, sentenció en su video viral, que no deja de ser elogiado por internautas de distintas redes sociales.

