En los Estados Unidos, la cultura de las propinas ha generado opiniones divididas, pero la siguiente historia lleva esto a límites nunca antes vistos, pues una mujer de mostró completamente indignada en TikTok tras asegurar que quisieron cobrarle un monto adicional por el “servicio”, tras cuyo relato no tardó nada en convertirse en tendencia de esta red social.

Una compra extraña

El video fue compartido el pasado 9 de setiembre por la usuaria @spookywiener quien asegura que se encontraba realizando una compra en línea en una tienda de muebles cuando, de pronto, fue conducida a la página de pago donde le preguntaron si le gustaría dejar una propina a este negocio.

En el video que supera 310.7 mil reproducciones, la mujer expresa: “Estoy comprando una silla de oficina en línea y me preguntan si quiero dejar una propina”, detrás de ella notamos la captura de pantalla antes de realizar el pago online y claramente se ve que el sistema le consulta si quiere dejar una propina.

Las opciones que expone el portal son el 1 por ciento de 2 dólares, del 3 por ciento que son 6 dólares o de 5 por ciento que representan 10 dólares, todo esto cuando estaba a punto de adquirir una “silla de oficina normal”.

Usuarios indignados

En la caja de comentarios, la tiktoker detalló que no tenía la menor idea de cuál era el equipo de trabajo para el cual se pedía esta “propina” por lo que, de inmediato, las opiniones se polarizaron.

“Estaba, literalmente, en un mostrador de autopago en el aeropuerto y me preguntó si quería dar propina ¿Cómo? ¿dar propina a quién? ¿yo? ¿la persona que el autopago?”, “me gusta. Estoy usando un código de descuento. No, no quiero dar propina”, “eso es una donación, no una propina”, “la cultura de las propinas se ha vuelto absolutamente loca”.