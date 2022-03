En no pocas ocasiones, muchas personas aguantan malos tratos en sus centros laborales para no perder sus empleos por razones que son más que respetables; pero hay otros quienes no aguantan pulgas y antes los abusos dan un paso al costado, tal y como fue el caso de una mujer de los Estados Unidos quien escuchó a su jefa hablando mal de ella, tras lo cual, no solo decidió renunciar, también grabar el momento y publicarlo en TikTok, red social donde no tardó para convertirse en tendencia.

Nuestra protagonista se llama Samantha Rae García y en la cinta que compartió en la mencionada plataforma muestra el preciso momento cuando su superior se expresa de manera particular sobre ella.

La joven acompaña el metraje con esta descripción: “Renuncié a mi trabajo de 4 años hoy. He tenido suficiente con estos gerentes irrespetuosos, no he recibido capacitación de gerentes en 50 años. Adiós”.

@samantharaegarc I quit my job of 4 years today. I’m done with these disrespectful, hasn’t had manager training in 50 years managers. BYE❤️ but also $samgar2769 ♬ original sound - Samantha Rae Garcia

Sin embargo, dentro del mismo video podemos leer lo siguiente: “Mi jefa no sabía que estaba aquí mientras ella hablaba mierda sobre mí”.

A pesar que se puede distinguir parte del monólogo de la mujer, vemos que Samantha trata de reaccionar con humor a lo que está escuchando acerca de ella misma, evidentemente, tratando de asimilar la incomodidad que implica descubrir a otras personas hablando mal a espaldas de los demás.

De hecho, mientras escucha a su jefa, ella acota: “Ella es una pésima gerente”, con una sonrisa y haciendo muecas.

El video lleva una semana de publicado en TikTok y, hasta el momento, supera los 1.4 millones de reproducciones y en los comentarios, Rae García amplía un poco más sobre su historia.

“Trabajé en Midland, Texas, en una ‘tienda’ de propiedad local. Después de 4 años respondí emocionalmente y renuncié tras muchos incidentes de acoso (…) Estoy feliz con mi decisión. Gracias a todos por su apoyo durante este tiempo”.

Los usuarios tuvieron comentarios de empatía con ella, aunque uno que otro la criticó: “Los gerentes que van y vienen con sus empleados chismosos no deberían ser gerentes”, “Eso se llama un ambiente de trabajo hostil y le pueden pagar para que renuncie”, “oye, vivimos en Midland hasta hace poco. Tuvimos que mudarnos porque contrajimos COVID y mi esposo fue despedido por no estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana mientras estaba enfermo”, “¿Cuál es el problema? La jefa tenía razón en todo lo que decía. Ella no dijo nada vulgar. No hiciste un buen trabajo”.