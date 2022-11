Viajar hasta el Mundial Qatar 2022, para miles de hinchas, ha sido un tremendo esfuerzo económico, pero para un ecuatoriano esta Copa del Mundo le ha resultado bastante “económica”, asegurando que no gastó mucho dinero en su viaje, como tampoco en su estadía. Su testimonio nos ha dejado sumamente impresionados y muchos quieren saber cómo ha hecho para ahorrar tanto una vez que se hizo viral en YouTube.

Alentando al “tricolor”

El programa argentino “Nosotros en la mañana” se encontraba haciendo su reporte del día desde la capital qatarí, cuando el reportero se encuentra con un hincha, le pregunta en inglés de donde proviene, a lo que este contesta “de Ecuador” en castellano: “así me gusta, vamos, habla hispana”, grita eufórico en comunicador.

“Disfrutando la fiesta”, dice el hombre que lleva una bandera del “tricolor” amarrada en su espalda. Pronto, nos enteramos de que el sujetó llegó en la madrugada y que se quedaría hasta el 7 de diciembre. Luego de esto, el periodista lanza otra pregunta.

Mira aquí el video viral

Qatar 2022, el mundial “económico”

“Para los argentinos, nosotros somos de Argentina, es muy caro venir al Mundial y poder visitarlo. Para Ecuador ¿Qué tal es?”, a lo que el sujeto, sin inmutarse, responde: “normal, para mí es un mundial sumamente económico... quizás por lo pasajes, quizás nuestra economía puede estar un poco más alta, pero me parece económico”.

El hombre de prensa, sorprendido, repregunta: “pero ¿tiene que ver con tu economía personal o con la economía de Ecuador? Porque me preocupa, me lo dijo con una tranquilidad, yo acá sufro con cada dólar”, el hincha ecuatoriano no duda en asegurar: “creo que es porque nosotros manejamos dólares, entonces estamos un poco... de mejor forma”.

De acuerdo al diario La Hora de Ecuador, el nombre del hincha es José Martín y gastó tan solo 3 mil dólares, mientras que 2 mil de ese monto fueron utilizados para gastos en pasajes y hospedajes.

Ecuador eliminado del Mundial Qatar 2022

El secreto para gastar poco en Qatar 2022

¿Cómo hizo esto? De acuerdo a nuestro protagonista, este fue su secreto: “económico no es, pero tampoco es algo inalcanzable. La clave es no pagar esos tours que vendían en más de 10 mil dólares”.

Asimismo, agregó que lo primero que hizo fue comprar las entradas a los partidos, ya que sin eso no tendría acceso a ningún hotel. Para su mala suerte, no consiguió boletos para el Ecuador vs Qatar, pero sí para los duelos ante Países Bajos y Senegal, por los cuales gastó 250 dólares.

Demoró en encontrar el hospedaje, hasta que consiguió una suite de 80 dólares la noche por 5 días. Sin embargo, lo que más le costó fueron los pasajes de avión, con un total de 946 de Quito hacia Madrid, tras lo cual cogió un vuelo de Beirut hacia Doha por 680 dólares.