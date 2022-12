Argentina se impuso como el líder del Grupo C en el Mundial Qatar 2022 y clasificó a los octavos de final tras vencer por 2-0 a Polonia, pero en la previa de este crucial encuentro para la ‘albiceleste’ el hijo de Lionel Messi, Mateo, se hizo viral por su gracioso gesto que dio la vuelta en redes sociales como Twitter donde se hizo viral sacando miles de risas.

Y es que los hinchas gauchos en el Estadio 974 como en el resto del mundo vivieron con mucho dramatismo el primer tiempo donde los dirigidos de Lionel Scaloni se encontraron con una muralla en el potero polaco quien, incluso, le tapó un penal a Lionel Messi, lo cual hizo pensar a muchos que el encuentro no acabaría bien para los sudamericanos.

Mira aquí el video viral

Admiro lo relajado que esta Mateo Messi mi fav pic.twitter.com/uqp5LUmOQJ — • flor • (@_nopassares) November 30, 2022

Rendidos ante Mateo

La tensión estaba a mil por ciento, pero había alguien quien lo vivía con mucha tranquilidad, se trataba de Mateo, el hijo de Messi, quien luego del disparo fallido en los 12 pasos fue enfocado por las cámaras y, en vez de encontrarse sobresaltado, mostraba una calma casi imperturbable, con los brazos flexionados detrás de su cabeza, expresión que de inmediato dio la vuelta en las plataformas virtuales quienes envidian los nervios de acero del menor.

“Necesito tener la paz mental que tiene Mateo Messi en estos momentos”, “hoy estoy igual de preocupado como Mateo Messi”, “Mateo Messi soy yo sabiendo que tengo un montón de cosas por hacer y no las hago para no estresarme”, “necesito tener la paz mental que tiene Mateo Messi en estos momentos”, “la paz de Mateo Messi ¿cómo hace?”, “si yo fuera Mateo Messi, viviría como él”, “ya quisiera estar así de ‘tranqui’ como Mateo Messi, ja, ja, ja”, “como cuando sabes que tu papá es el 10 y te relajas como Mateo Messi”, “él cree en su padre, en la Selección y en la Scaloneta. Todos con Mateo Messi”, “Mateo Messi, al único que no le importa que estemos a fin de mes”.

El momento fue captado cuando le taparon un penal a su papá en el Argentina vs Polonia. (Foto: Captura Twitter)

La tranquilidad de Mateo Messi se hizo viral. (Foto: Captura Twitter)

Mateo estaba imperturbable tras el penal atajado. (Foto: Captura Twitter)