Una mamá salió al escuchar un ruido cerca de su hogar y quedó tremendamente sorprendida cuando vio que su pequeño de 10 años estaba cantando a vivo voz y con un histrionismo que lindaba con lo cómico un tema de Amanda Miguel. Su hilarante interpretación llegó a TikTok donde se hizo viral, divirtiendo a millones con su carisma.

Nuestro pequeño artista vive en México y es llamado con cariño por su familia como ‘Chucho’ y es la estrella del canal de su mamá Marián BG (@_bgmarian) quien puso a todo volumen la canción “Castillos” de la compositora argentina, de pronto, escucha una voz familiar por lo que decide salir hacia la calle y grande fue su sorpresa cuando ve a su hijo montado en su triciclo sintiendo el desgarrador tema.

Chucho repite una y otra vez la parte del coro que dice “de piedra” con una expresión de verdadero dolor, mientras gesticula con los brazos para darle mayor dramatismo a su interpretación. El niño no sabe que lo están grabando, por lo que su reacción espontánea se hace mucho más vívida y dramática, en tanto que su progenitora se esconde para no ser detectada, al mismo tiempo que no puede contener las risas.

Mira aquí el video viral

El histrionismo de ‘Chucho’

Todo acaba cuando el menor está cerca a la puerta de su casa y la madre lo llama: “¡Chucho!” riendo sin parar, a lo que el niño, al verse descubierto, no le queda más remedio que echar unas carcajadas.

“Los dolidos, Chucho y yo cuando...”, dice la descripción del video que tiene más de 15.5 millones de vistas, las cuales arrancaron miles de comentarios divertidísimos por el carisma del popular Chucho: “ni Amanda Miguel le puso tanto sentimiento”, “Dios mío, esto debe verlo Amanda Miguel”, “todos sintiendo el dolor el Chucho”, “su carita cuando lo cachan”, “no sé ustedes, pero yo quiero salir de peda con Chucho”, “3 Doritos después, Amanda Miguel lo compartió en su Instagram”, “a veces, siento que somos yo y Chucho contra el mundo”, “muero de risa y más cuando lo pillaron cantando y se asusta”.

La respuesta de Amanda Miguel

Sin embargo, hace dos días, el video llegó a la propia Amanda Miguel quien compartió el clip en su cuenta oficial de Instagram con un sentido mensaje hacia el niño de 10 años: “¡Ya te vi, Chucho! queridos amigos, me enviaron este video de Chucho cantando con tanto sentimiento, que quiero compartirlo con ustedes. Está divino”.

Pero en un siguiente video, la compositora hace una invitación especial: “Chucho, me emocionaste muchísimo, tu video está divino. Quiero invitarte a mi concierto en el Auditorio Nacional para verte cantar ‘Castillos’ con tanto sentimiento. No vemos el 16 de marzo”.