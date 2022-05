Un restobar en Barcelona, España, se ha vuelto viral y no precisamente por la variedad de tragos que ofrece o por la música que ponen en el local, sino por el letrero que se lee en una de las vitrinas en el que ‘comunica’ a los ladrones que no intenten romper la puerta porque no hay efectivo adentro. Este curioso hecho se volvió viral en TikTok y suma miles de reproducciones.

MIRA TAMBIÉN | Muestran cómo es el delivery en China y más de uno quedó sorprendido por el nivel de honestidad

En Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña y con una población de 1 636 732 habitantes hasta el 2021 y considerada la segunda ciudad más poblada de España, así lo precisa Wikipedia, hay un restobar que no tiene seguridad de madrugada y esto por una simple razón: no hay nada qué ‘robar’.

¿Cómo así? En una de las vitrinas del local está pegado un letrero en el que se lee, principalmente dirigido para los ‘amigos del ajeno’, que no gasten su tiempo en romper o forcejear la puerta porque no entrarán nada de efectivo. La caja fuerte está totalmente vacía.

“No dejamos dinero en la caja...está vacía encima del mostrador. ¡¡¡Miradla antes de romper la puerta!!! Y no destrocéis las instalaciones inútilmente. A la atención de los señores ladrones”, es el mensaje que escribieron los dueños del negocio para los delincuentes.

Si bien el mensaje está bien redactado y tiene coherencia, usuarios notaron que tiene un grave error. ¿Cuál es ese? La caja fuerte está vacía, pero hay tragos en el mostrador y otros inmuebles que, incluso, son más valiosos que lo recaudado en el día. El video generó diversas reacciones al respecto.

¿Cómo evitar que te roben en un negocio?

Elige personas de confianza para el Sistema de Alarma.

Revisa puertas y ventanas.

Tenga sistemas de seguridad visibles.

Guarde los productos de alto riesgo a buen recaudo.

Mantén la alerta mientras cierres o abres.

Datos recopilados de Tecnicom.info.

¿Cómo evitar los robos en las tiendas?

El orden del establecimiento es vital.

Distribución de la tienda

Identifica método de robos más comunes.

Háblale al subconsciente de las personas.

Hazle saber al cliente que estás consciente de su presencia.

Información recopilada ICGmaster.net.